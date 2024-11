Armel Traoré a marqué ses premiers points en NBA

C’est un moment que tout joueur attend avec impatience : marquer ses premiers points en NBA. Armel Traoré (2,05 m, 21 ans), l’ailier des Los Angeles Lakers, a inscrit son nom au tableau des scores lors de la rencontre à l’occasion de la victoire des Los Angeles Lakers chez les San Antonio Spurs de son ancien coéquipier Victor Wembanyama.

Ses coéquipiers, D’Angelo Russell (1,90 m, 28 ans) en tête, toujours prêts à soutenir les rookies, ont veillé à récupérer la balle pour qu’il puisse garder ce souvenir précieux de ses débuts dans la grande ligue.

Quand @Dloading récupère le ballon du match pour @Armel_Traor35, auteur de ses premiers points NBA cette nuit ! 🏀 🙌 pic.twitter.com/NpsdITpU7g — NBA France (@NBAFRANCE) November 28, 2024

Cette première réalisation en NBA vient couronner une semaine exceptionnelle pour le jeune joueur. La veille, il avait déjà impressionné avec les South Bay Lakers en G-League, en réalisant une performance monumentale : 17 points, 22 rebonds et 3 contres contre les San Diego Clippers. Son énergie et sa polyvalence ont été récompensées avec une troisième entrée en NBA et donc ce premier panier.

Un premier panier réussi à 1 minute 40 de la fin, alors que le sort de la rencontre été plié, à l’issue d’une belle action qu’il s’est créé tout seul.

Armel Traoré vise désormais à entrer plus régulièrement dans les matches des Los Angeles Lakers, y compris lorsque le gain du match est en jeu.