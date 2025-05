AS Monaco – FC Barcelone : horaire et diffusion du match 4 des quarts de finale d’EuroLeague

Après deux probantes victoires en Principauté et une déconvenue au Palau Blaugrana mercredi 30 avril, l’AS Monaco une nouvelle fois l’occasion de se qualifier pour le Final Four d’EuroLeague ce vendredi 2 mai. La Roca Team va défier le FC Barcelone dans le match 4 de leur série des quarts de finale des playoffs.

2e balle de Final Four pour l’AS Monaco

L’AS Monaco n’est plus qu’à une victoire de retourner au Final Four, après sa seule apparition en 2023. Mais rien n’est encore joué pour Vassilis Spanoulis et ses hommes. Après avoir admirablement bien commencé la série à domicile, l’ASM a été rappelée à l’ordre après une prestation défensive décevante au match 3 (défaite 100 à 89). « Nous sommes dans une période de la saison où nous ne pouvons pas regarder en arrière et nous ne pouvons pas faire la même erreur », soulignait l’entraîneur grec de Monaco.

En cas de victoire, la Roca Team s’éviterait un match 5 décisif. En cas de défaite, elle aurait une dernière balle de Final Four lors d’une rencontre décisive à Gaston-Médecin.

À quelle heure et sur quelle chaîne suivre Monaco – Barcelone ?

La 4e rencontre de la série entre l’AS Monaco et le FC Barcelone débutera ce vendredi 2 mai avril à 20h45 au Palau Blaugrana. Le match sera diffusé en direct sur Skweek TV et également gratuitement sur TVMonaco (depuis son site Internet ou aux confins des divers opérateurs (canal 900 de la Freebox, 412 d’Orange, 125 et 135 de MyCanal, 500 de Bouygues, 511 de SFR).