Monaco veut « réagir » après le match 3 : « Ce n’est pas notre image », lance Spanoulis

Bousculée mercredi lors du match 3 à Barcelone (100-89), l’AS Monaco veut se reprendre. Toujours devant (2 victoires à 1) dans cette série de quarts de finale d’EuroLeague, la Roca Team compte s’imposer ce vendredi soir au Palau Blaugrana (20h45) pour se qualifier pour son deuxième Final Four, après celui de 2023. À la veille de ce match capital, Vassilis Spanoulis, Daniel Theis et Jaron Blossomgame ont partagé leur détermination à inverser la dynamique.

« Ce n’est pas notre image » : Spanoulis appelle à une réaction

Battue mercredi en Catalogne, l’équipe monégasque a affiché un visage inhabituel. Pour son entraîneur Vassilis Spanoulis, le problème n’a pas été que tactique : « Lors du game 3, nous avions eu la mauvaise approche et la mauvaise mentalité. Ce n’est pas ce que je veux. Ce n’est pas ce que j’aime de la part de mon équipe, de la part de mes joueurs. Et nous devons réagir, parce que ce n’est pas notre image. »

Le technicien grec insiste sur l’importance du moment : « Nous avons eu de bons moments, de moins bons et des mauvais. Mais maintenant, nous sommes dans une période de la saison où nous ne pouvons pas regarder en arrière et nous ne pouvons pas faire la même erreur. »

🦾 𝘛𝘰𝘶𝘨𝘩 𝘣𝘢𝘵𝘵𝘭𝘦 𝘪𝘯 𝘉𝘢𝘳𝘤𝘦𝘭𝘰𝘯𝘢 ⚔️

⏩️ 𝘞𝘦'𝘭𝘭 𝘣𝘦 𝘣𝘢𝘤𝘬 𝘰𝘯 𝘎𝘢𝘮𝘦 4️⃣ #RocaTeam #EveryGameMatters pic.twitter.com/IYw4LzXoJr — AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) May 1, 2025

Daniel Theis : « Il faut juste jouer plus dur »

Dominé dans la raquette mercredi, Daniel Theis (2,03 m, 33 ans) refuse de pointer un problème tactique. Pour l’intérieur allemand, l’état d’esprit est la clé : « Après notre match 3, ce n’est pas une question de tactique, ça dépend de nous-mêmes, de notre envie, il faut juste jouer plus dur. »

S’il reconnaît l’importance d’avoir conservé l’avantage du terrain grâce aux deux victoires à Gaston-Médecin, il est conscient du contexte : « On voit le match de demain comme un match do or die. » Interrogé sur un éventuel duel personnel avec un autre germanophone Willy Hernangomez, Theis coupe court : « Ce n’est jamais personnel, ça reste Monaco-Barcelone, on veut cette victoire, on veut aller au Final Four. »

Blossomgame : « Trop tendres » lors du match 3

Même constat du côté de Jaron Blossomgame (2,01 m, 31 ans), lucide sur la performance collective de mercredi : « Nous avons été trop tendres dans tous les aspects du jeu. » L’ailier-fort américain assure que l’équipe a visionné la rencontre pour « analyser ce qu’il y avait à corriger ». Il conclut : « On savait ce qu’on devait faire avant le match 3, mais nous ne l’avons pas mis en place. À nous de corriger cela. »

Le rendez-vous est donc pris ce vendredi pour un match 4. En cas de victoire, la Roca Team s’éviterait un match 5 décisif à domicile. En cas de défaite, elle aurait une dernière balle de match.