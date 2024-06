Assistant de Julien Mahé depuis quatre saisons, Antony Montant rejoint Blois

Chassé croisé d’assistant entre Blois et Saint-Quentin : alors que le technicien Dominique Roinard a rejoint le SQBB il y a quelques semaines, c’est au tour d’Antony Montant (35 ans) de faire le chemin inverse, vers l’ADA. Il remplacera ainsi Guillaume Soares, qui n’a pas souhaité poursuivre son aventure dans le Loir-et-Cher.

Merci à Guillaume Soares pour son investissement et bienvenue parmi nous Anthony ! 💚

Assistant-coach sur le banc de Saint-Quentin depuis 2019, Antony Montant a connu les années Pro B, l’accession en Betclic ELITE puis le maintien et une première campagne de playoffs. Assistant aux côtés de Julien Mahé depuis quatre saisons donc, il va désormais s’atteler à assister David Morabito. Le natif d’Orléans va ainsi s’engager dans une nouvelle mission remontée dans l’élite avec le club blésois.

L’entraîneur blésois David Morabito sur l’arrivée de son nouvel assistant Antony Montant :

« Antony va nous apporter sa connaissance de la division. C’est un championnat qu’il a gagné récemment et le feeling est passé très vite entre nous. J’ai hâte de travailler avec lui et j’en profite aussi pour remercier Guillaume pour son investissement et son énergie. »