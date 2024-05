Assistant historique de l’ADA Blois, Dominique Roinard rejoint Saint-Quentin

Le staff saint-quentinois est en passe d’être remanié. Si Julien Mahé a été prolongé jusqu’en 2026 au Saint-Quentin Basketball, l’entraîneur adjoint Dominique Roinard (50 ans) fera partie du staff nordiste à la rentrée. Arrivé à l’ADA Blois en 2019, il avait cessé sa collaboration avec la formation du Loir-et-Cher, lors du départ de Mickaël Hay, à la mi-février.

La découverte de l’Europe

Passé par l’Anjou Basket Club, Châlons-en-Champagne, Épinal, Orléans, ou encore Denain, il a contribué à écrire les plus belles pages de l’ADA Blois, avec une première place de Pro B en 2020 et surtout une montée en première division deux ans plus tard. Avec Julien Mahé, il découvrira les joies d’une compétition européenne, en Basketball Champions League (BCL).

𝗕𝗜𝗘𝗡𝗩𝗘𝗡𝗨𝗘 𝗗𝗢𝗠𝗜𝗡𝗜𝗤𝗨𝗘 ! 💙🇫🇷 Assistant-coach du côté de l’ADA Blois durant 5 saisons, Dominique Roinard rejoint le club pour compléter le staff durant 2 saisons aux côtés de Julien Mahé, Karim Rémil et Éric Lecomte.#BienvenueDominique pic.twitter.com/ImK9isaXTw — Saint-Quentin Basket Ball (@SQBB_Officiel) May 31, 2024

Côté effectif, le SQBB version 2024-2025 commence sérieusement à prendre forme avec l’arrivée de Mohamed Diakité et la prolongation de Loic Swartz. La venue de Giovan Oniangue ainsi que la prolongation de Lucas Boucaud sont aussi imminentes.