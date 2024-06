ASVEL : Edoardo Casalone prolonge, Yohann Sissoko passe pro

L’ASVEL éliminée en demi-finales des playoffs de Betclic ELITE, la saison du club rhodanien est terminée. Le président et propriétaire du club Tony Parker a dressé un premier bilan de cette saison 2023-2024 qui s’est terminée sans la moindre finale jouée, malgré un budget record.

« Je le répète, je suis fier de notre saison quand on prend en considération toutes les difficultés que l’on a connues, a-t-il communiqué dans Le Progrès. Malgré cela, les gens nous ont toujours soutenus et, pour répondre à votre question, non, ce n’est pas la pire saison depuis mon arrivée à la présidence. »