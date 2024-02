L’ASVEL célèbre son 75e anniversaire avec une victoire contre Limoges

En volant le dernier ballon de Paris Lee destiné à un alley-oop de Mbaye Ndiaye, Edwin Jackson a eu tout faux. Non seulement l’ailier a privé l’Astroballe d’une dernière note spectaculaire, mais il a surtout fait bondir le score de l’ASVEL au-delà des 75 points. 75 unités pour un 75e anniversaire, cela aurait eu de l’allure.

Mais, blague à part, particulièrement surprenant depuis le début de saison et précieux dans le collectif villeurbannais (+21 lors de ses 17 minutes de jeu, le seul +/- au-dessus des +7 !), Edwin Jackson (3 points, 5 rebonds, 3 passes décisives et 1 interception) pouvait bien se permettre cette petite gourmandise. Surtout que l’essentiel a été assuré : sous les yeux de certains de ses glorieux anciens, comme Gregor Beugnot ou Jacques Monclar, le club rhodanien n’a pas gâché la célébration de son 75e anniversaire par une défaite (77-66).

Trois de chute pour le CSP

En revanche, l’ASVEL aurait pu faire beaucoup mieux. Son entame canon (12-0, 3e minute, puis 16-2, 5e minute) laissait présager d’une soirée tranquille. Il n’en a rien été. « On a très bien démarré mais on n’a pas su conserver l’intensité », explique Paris Lee (15 points) sur SKWEEK. « Limoges est une très bonne équipe et il fallait les respecter. » Porté par un Lucas Beaufort record (18 points à 7/11 et 5 interceptions pour 23 d’évaluation), le CSP est revenu plusieurs fois : à égalité à la mi-temps (41-41), puis à l’orée du money-time (de 62-53 à 66-63).

« Il faut que l’on reste soudés » Nicolas Lang, sur SKWEEK

À tel point que Jean-Marc Dupraz a répété à ses joueurs que la victoire était toute proche lors d’un temps-mort à 68-64 à la 36e minute. Las, le CSP a connu une soudaine panne de courant dans les derniers instants, repoussé loin du cercle par Youssoupha Fall (18 points à 7/10 et 14 rebonds pour 27 d’évaluation en 22 minutes) et compagnie. « On a eu quelques ballons pour vraiment revenir dans le match », relève Nicolas Lang. « Soit ils ont mis une grosse pression défensive et on n’a pas réussi à trouver ce que l’on voulait, soit on a réussi à trouver ce que l’on voulait mais on n’a pas su conclure. C’est dommage. » Dans une période de turbulences administratives, le secteur sportif sombre également dans les difficultés au CSP : pour la première fois de la saison, l’équipe limougeaude a été vaincue trois fois de suite. Une série qui coïncide, pour l’instant, avec l’arrivée de Jean-Marc Dupraz sur le banc. « Ce n’est pas une période facile de la saison », acquiesce le capitaine. « Il faut que l’on reste soudés. À nous d’aller chercher les prochains matchs. Je reste fier de la mentalité de l’équipe et de la façon d’aborder les rencontres. »

« Quand tout le monde reviendra… »

Loin d’être souveraine, mise en difficulté par Limoges, l’ASVEL a pourtant validé une victoire plus précieuse qu’il n’y parait. Non seulement elle a enregistré le retour du duo Timothé Luwawu-Cabarrot – Joffrey Lauvergne, en attendant celui imminent de Nando De Colo, mais elle pourrait aussi se retrouver seule deuxième de Betclic ÉLITE ce dimanche soir en cas de défaite de la JL Bourg face à Monaco. « Il faut que l’on continue à construire », appuie Paris Lee. « La fin de la saison importe beaucoup plus que tout ce qui se passe maintenant. Quand tout le monde reviendra, on aura une très bonne équipe. » Il paraît que les promesses de la fin du printemps s’écrivent dès le mois de février…