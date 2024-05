ASVEL : Un retour de Nando De Colo espéré pour le match 3 contre Paris

Bonne nouvelle pour l’ASVEL, Nando De Colo (1,96 m,36 ans) pourrait potentiellement jouer face à Paris ce mardi 28 mai après une absence de plus d’un mois selon L’Équipe. L’arrière, qui souffrait d’une entorse à la cheville depuis la mi-avril, n’a pas joué un match depuis le 21 avril : c’était contre Paris en saison régulière.

ASVEL – Paris Basketball, ce mardi 28 mai à 21H05

Son expérience sera forcément profitable à l’ASVEL qui a égalisé samedi à une victoire partout dans sa demi-finale contre le Paris Basketball. Après avoir récupéré l’avantage du terrain chez les Parisiens (85-89), les Rhodaniens savent que les deux prochains matchs à l’Astroballe seront cruciaux pour eux. Le directeur sportif voit son retour comme quasi-acté : « Il a le feu vert du staff médical. Il faut qu’il se sente suffisamment bien dans son corps et avec sa cheville pour décider de jouer. Il s’est entraîné lundi et aujourd’hui (mardi). C’est à lui et au staff technique de faire le point », a annoncé Michel Veyronnet, directeur sportif de l’ASVEL, à L’Equipe. En 2023, il n’avait pas pu revenir à temps en demi-finales face aux Metropolitans 92 et l’ASVEL avait été éliminée.