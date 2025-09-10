Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroLeague

Athènes accueillera le Final Four de l’EuroLeague 2026

EuroLeague - La capitale grecque organisera le Final Four EuroLeague 2026 au Telekom Center Arena rénové. Athènes a remporté l'organisation avec une offre record de 9 millions d'euros, devançant Belgrade pour accueillir l'événement les 22 et 24 mai 2026.
|
00h00
Résumé
Écouter
Athènes accueillera le Final Four de l’EuroLeague 2026

La salle du Panathinaïkos Athènes va accueillir le Final Four 2026

Crédit photo : Sébastien Grasset

L’EuroLeague a choisi la ville d’Athènes pour accueillir son Final Four 2026. La décision des actionnaires de la compétition européenne s’est portée sur la capitale grecque, qui organisera l’événement au Telekom Center Arena, anciennement connu sous le nom d’OAKA, après sa rénovation complète.

Une offre record pour devancer Belgrade

Athènes a remporté l’organisation grâce à une proposition financière exceptionnelle, évaluée à environ 9 millions d’euros. Cette offre record a permis à la ville grecque de devancer Belgrade dans la course à l’organisation du prestigieux tournoi final de l’EuroLeague.

Le calendrier du Final Four 2026 est d’ores et déjà établi. Les demi-finales se dérouleront le vendredi 22 mai, tandis que la finale pour le titre européen aura lieu le dimanche 24 mai.

Un retour aux sources pour le basketball grec

Ce choix marque le retour de la Grèce au premier plan de l’organisation des grands événements européens de basketball, après l’EuroBasket 2025 féminin et avant l’EuroBasket 2029 masculin. Il s’agira du quatrième Final Four organisé en terre hellène, après les éditions du Pirée en 1993, Salonique en 2000, et Athènes en 2007.

L’édition athénienne de 2007 reste gravée dans les mémoires du basketball grec, puisque le Panathinaikos avait soulevé le trophée européen à domicile. Cette victoire historique avait marqué l’apogée du club du trèfle sur la scène continentale, dans une atmosphère électrique qui avait fait vibrer toute la Grèce.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
thegachette
Une bonne nouvelle ce retour en Europe pour la finale de l'Euroleague... Mais j'ai vu que ça prévoyait déjà un retour à Dubai en 2027
Répondre
(1) J'aime
flavor_flav
ce sera dans le pays qui paie le plus. Apparemment quand c'est la Grèce, ça dérange moins...
Répondre
(0) J'aime
ghostfloyd
Ben justement Athènes étant en Europe, ça dérange effectivement beaucoup moins que Dubai pour un final 4 d'EUROleague
(0) J'aime
matt_le_bucheron
Avec une finale Pana-Olympiakos, ce serait top
Répondre
(1) J'aime
Livenews
Stefan Jovic revient au Bayern Munich, 7 ans parès
EuroLeague
00h00Un international serbe revient au Bayern Munich : « La décision était immédiatement claire »
EuroCup Féminine
00h00Cornélie trouve son nouveau défi en Italie !
À l’étranger
00h00Passé par la JL Bourg et Boulogne-Levallois, Jordan Theodore signe en Egypte
EuroBasket
00h00[L’œil de coach Soares] Quels ont été les problèmes récurrents du jeu des Bleus à l’EuroBasket ?
Jonathan Mkamba arrive de Charleville-Mézières, en NM1
ELITE 2
00h00L’Élan béarnais engage l’une des bonnes surprises de la dernière saison de NM1
johnson chalon
Betclic ELITE
00h00L’Élan Chalon bloqué par le dossier Chris Johnson : « Cela nous met dans l’embarras »
storm williams malonga playoffs
WNBA
00h00Après un thriller à l’accent français, le Storm de Williams et Malonga décroche la dernière place des playoffs
EuroBasket
00h00Rencontre avec Viktor Sanikidze, l’ex-Dijonnais devenu député et président de la fédération en Géorgie !
La salle du Panathinaïkos Athènes va accueillir le Final Four 2026
EuroLeague
00h00Athènes accueillera le Final Four de l’EuroLeague 2026
Présaison
00h00Antibes, Denain et Evreux font le plein de confiance avant la Coupe de France
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00La NBA est en deuil : une star touchée par le meurtre de sa sœur dans d’atroces circonstances
Tony Parker
NBA
00h00Tony Parker espère une collaboration NBA – FIBA – EuroLeague pour l’avenir du basket européen
Ben Simmons a refusé une nouvelle proposition de contrat de New York et reste sans club pour la saison à venir.
NBA
00h00De numéro 1 de la Draft NBA à sans contrat : l’incroyable descente aux enfers de cet éternel espoir, qui envisage la retraite
NBA
00h00Les jeux vidéo pour préparer la saison NBA : cette star utilise NBA 2K26 pour performer sur les parquets !
NBA
00h00Près de 100 millions de dollars pour une star mais toujours pas d’accord : les Chicago Bulls revoient leur offre à la hausse pour tenter de conserver un jeune talent
NBA
00h00Le contrat de Moussa Diabaté avec les Hornets n’est toujours pas garanti pour 2025-2026
NBA
00h00Le Real Madrid signe un vétéran référencé en NBA
Kóstas Papanikoláou et la Grèce ont eu chaud contre l'Espagne
NBA
00h00La Grèce élimine l’Espagne, tenante du titre de l’EuroBasket
NBA
00h00La NBA revolutionne le All-Star Game 2026 : USA vs Monde, l’avenir de l’événement qui rassemble les superstars ?
NBA
00h00Dallas sort le chéquier pour l’une de ses stars : près de 100 millions de dollars pour ce joueur majeur du parcours jusqu’aux Finales NBA
1 / 0