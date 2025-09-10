Athènes accueillera le Final Four de l’EuroLeague 2026

L’EuroLeague a choisi la ville d’Athènes pour accueillir son Final Four 2026. La décision des actionnaires de la compétition européenne s’est portée sur la capitale grecque, qui organisera l’événement au Telekom Center Arena, anciennement connu sous le nom d’OAKA, après sa rénovation complète.

Kalimera 🇬🇷 Euroleague Basketball is proud to announce that the 2026 EuroLeague Final Four will take place in Athens! #EuroLeague #FinalFour #Athens pic.twitter.com/9pQSVuGb1C — EuroLeague (@EuroLeague) September 10, 2025

Une offre record pour devancer Belgrade

Athènes a remporté l’organisation grâce à une proposition financière exceptionnelle, évaluée à environ 9 millions d’euros. Cette offre record a permis à la ville grecque de devancer Belgrade dans la course à l’organisation du prestigieux tournoi final de l’EuroLeague.

Le calendrier du Final Four 2026 est d’ores et déjà établi. Les demi-finales se dérouleront le vendredi 22 mai, tandis que la finale pour le titre européen aura lieu le dimanche 24 mai.

Un retour aux sources pour le basketball grec

Ce choix marque le retour de la Grèce au premier plan de l’organisation des grands événements européens de basketball, après l’EuroBasket 2025 féminin et avant l’EuroBasket 2029 masculin. Il s’agira du quatrième Final Four organisé en terre hellène, après les éditions du Pirée en 1993, Salonique en 2000, et Athènes en 2007.

L’édition athénienne de 2007 reste gravée dans les mémoires du basketball grec, puisque le Panathinaikos avait soulevé le trophée européen à domicile. Cette victoire historique avait marqué l’apogée du club du trèfle sur la scène continentale, dans une atmosphère électrique qui avait fait vibrer toute la Grèce.