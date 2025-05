Au Paris Basketball, Francesco Tabellini candidat favori pour succéder à Tiago Splitter

Le Paris Basketball s’avance vers un été 2025 de grande reconstruction sur le plan sportif. Alors que nombre de ses meilleurs joueurs vont être très convoités, son entraîneur Tiago Splitter devrait également quitter le club à l’issue du premier exercice en EuroLeague du club de la capitale. Pour le remplacer, le média EuroHoops évoque un candidat principal : l’Italien Francesco Tabellini, actuellement technicien de Nymburk en République tchèque.

— Aris Barkas (@arbarkas) May 21, 2025