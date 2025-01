Avec Wembanyama, Canal+ attire presque deux fois plus de téléspectateurs qu’en 2023

La diffusion de l’écrasante victoire des Spurs (140-110) face aux Pacers s’est soldée par un bon résultat pour Canal + sur de la NBA en clair. Depuis le retour de la NBA à Paris, la chaîne premium française a pris la décision de rendre accessible à tous le match francilien. Avec jusqu’ici des taux d’audiences corrects, sans être exceptionnels (376 000 téléspectateurs de moyenne en 2023 pour l’affiche Detroit – Chicago).



Avec Victor Wembanyama en figure de proue pour les NBA Paris Games, l’occasion était trop belle pour Canal+, qui a poursuivi le pari du clair. Coup gagnant pour la chaîne qui a réuni 698 000 spectateurs de moyenne jeudi soir, soit une hausse de 86% par rapport à 2023 : À 21h04, il y a même eu un pic d’audience à 847 000 spectateurs selon Puremedias pour admirer le show Wembanyama.

San Antonio / Indiana a réuni 698000 téléspectateurs sur Canal+ en clair (3,5% de PdA) : 6e audience de la soirée.

Avec 3,5 % de parts d’audience, le match 1 des NBA Paris Games se hisse à la 6e place des audiences de la soirée. Il est surpassé par les fictions de TF1 (« Panda ») et de M6 (« Jusqu’à ce que la mort nous unisse »), lesquelles ont captivé respectivement 16,7 % et 15,8 % du public, soit 3,3 millions et 2,9 millions de téléspectateurs. beIN Sports n’a pas communiqué ses audiences.