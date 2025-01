Victor Wembanyama après le premier Paris Game : « Dans le Top 5 de mes meilleurs matchs en NBA »

Victor Wembanyama (2,24 m, 21 ans) vivait un début d’année 2025 compliqué, avec “seulement” 18 points de moyenne sur ses sept derniers matchs. Ce qui a coïncidé avec six défaites des Spurs sur le même échantillon. Sur le terrain comme lors de ses apparitions médiatiques, le prodige français semblait fatigué. Mais il avait juste besoin d’un contexte particulier pour se relancer.

Dans le Top 5 de ses meilleures performances

Ce contexte particulier n’est autre que le premier NBA Paris Game de ce jeudi 23 janvier soir. Au sein de l’Accor Arena de Bercy, Spurs et Pacers se sont rencontrés trois jours après leur arrivée à Paris. Et il n’y a pas eu photo dans le score final (victoire 140-110 de San Antonio). « Wemby », à qui il tenait à cœur de performer pour son premier match devant un public français sous un maillot NBA, a terminé homme du match. Dans une standing ovation au micro de la salle avant le coup d’envoi, il avait promis aux fans de « donner son maximum pour leur procurer le maximum de plaisir ». Ces derniers en tribune lui ont bien rendu. Ce qui « représente beaucoup » pour lui, comme il l’a dit en conférence de presse.

Alors sur le terrain, il a montré la version de lui-même, en oubliant la fatigue et les conditions particulières. Et il a aussi trouvé la mire, ce qui lui a permis de réussir l’une de ses cinq meilleures performances en NBA, selon son propre avis.

🏀 #NBAextra

😍🇫🇷 Le discours de @wemby avant ce Spurs @ Pacers !

🎙️ "Je vous promets de faire le maximum pour vous procurer un maximum de plaisir, de bonheur et de spectacle"#NBAParisGame pic.twitter.com/uPLy3EYX28 — NBAextra (@NBAextra) January 23, 2025

30 points à 13/21 aux tirs (dont 4/11 de loin), 11 points, 6 passes décisives, 1 interception et 5 contres en 32 minutes. Voilà la ligne statistique complète de Wembanyama ce soir. Chris Paul (3 points, 8 rebonds, 7 passes décisives) lui a confié après la rencontre : « C’est l’un des matchs les plus complets que je t’ai vu jouer cette saison. » Et le meneur maestro des Spurs sait de quoi il parle, lui qui a vu passer tant de stars dans sa longue carrière. L’enfant de Chesnay a joué juste toute la soirée, en réalisant à chaque fois les bons choix.

Il représentait une équation que les Pacers n’ont pas su résoudre. En lui assignant le pivot Myles Turner (14 points à… 5/17 aux tirs) en défense, ils se sont fait piéger sur les départs balle en main du Français, qui a souvent pris de vitesse son vis-à-vis. Et quand il y avait un switch défensif, il n’a pas hésité à prendre position au poste. Il s’est aussi illustré lors de contre-attaques, nombreuses grâce à la défense en retard des Pacers. Que ce soit à la finition ou à la création. Même si ces prises d’initiative lui ont aussi coûté 4 pertes de balle.

Des actions extraordinaires, comme à son habitude

« Il fallait être bon dans les petites choses, les efforts. Ne pas tenter de faire des choses incroyables, le spectaculaire viendra de lui-même » a analysé Wembanyama en conférence de presse. Et en effet, le spectaculaire est venu. Le alley-oop à lui-même avec la planche en début de quatrième quart-temps a marqué les esprits. Mais quelques minutes plus tôt, il réussissait possiblement sa meilleure séquence de 2 minutes en NBA avec… 4 contres, 4 points, 2 passes décisives et 2 rebonds. Dans le même temps, les Spurs ont réussi un 11-2, creusant un écart qu’ils n’ont plus jamais lâché.

« C’était parfait comme soirée, parce qu’il y a eu la victoire et la manière. » a-t-il apprécié. De quoi régaler le public de l’Accor Arena, qui l’a applaudi et encouragé à chacune de ses actions fortes ou apparitions sur l’écran géant. Ces derniers en ont eu pour leur argent. Quant au principal intéressé, cette performance pourrait le relancer, notamment en vue du deuxième match à Paris ce samedi à 18h. Et en cerise sur le gâteau, une possible sélection en tant que titulaire au All-Star Game, ce qui sera annoncé cette nuit.

