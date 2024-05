Aurèle Brena-Chemille va rester en Pro B du côté de Poitiers

Aurèle Brena-Chemille (1,92 m, 20 ans) va continuer à évoluer en Pro B la saison prochaine, du côté de Poitiers. En effet, selon nos informations, le jeune meneur se serait engagé avec le PB86 pour la saison 2024-2025.

Auteur d’une saison rookie intéressante en #ProB avec Angers (7,5 d’évaluation), Aurele Brena-Chemille va poursuivre sa carrière du côté de Poitiers où Charly Pontens n’a pas été prolongé au poste de meneur. — Alexandre Sanson (@aem_sanson) May 14, 2024

Un premier exercice réussi en Pro B

Membre de la jeune garde de l’Étoile d’Angers cette saison (avec Shawn Tanner et Hugo Mienandi), Aurèle Brena-Chemille a bien su rebondir après sa blessure aux ligaments croisés intervenue au tout début de la saison 2022-2023 avec le SLUC Nancy. Avec l’EAB et pour sa première saison en Pro B, l’ex-pensionnaire du Pôle France tournait à 7,9 points, 2,3 rebonds et 2,9 passes décisives en 23 minutes de jeu en moyenne. Il n’aura cependant pas pu empêcher la relégation du club angevin en NM1.

À Poitiers, il viendra notamment seconder le meneur slovène Luka Rupnik (1,86 m, 30 ans), prolongé par le PB86, ainsi que remplacer numériquement Charly Pontens (1,90 m, 28 ans), non conservé.