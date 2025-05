Avant le Final Four de BCL, Killian Tillie et Malaga s’assurent les playoffs de Liga Endesa

L’Unicaja Malaga a dominé Andorre (98-80) lors de la 30e journée de Liga Endesa, consolidant ainsi sa position sur le podium du championnat espagnol (3e) et préparant idéalement le Final Four de BCL à venir (9 au 11 mai 2025).

Tillie titulaire et efficace, peu de temps de jeu pour Doumbouya et Goudou-Sinha

Malgré les absences de Kameron Taylor et Nihad Djedovic, Malaga a rapidement pris le dessus grâce à son jeu collectif fluide et une défense solide. Les Andorrans, emmenés par Shannon Evans (14 points) et Jerrick Harding (20 points), n’ont pas réussi à freiner l’élan offensif des locaux, étant déjà menés de près de 20 unités à la mi-temps (53-34). Si les joueurs de la petite Principauté ont bien tenté de réagir au retour des vestiaires, Killian Tillie et l’ancien de l’ASVEL Dylan Osetkowski (17 points) ont su notamment les repousser. L’intérieur français, titularisé, a fait preuve d’une belle efficacité à 2-points sur cette rencontre (4/4), pour totaliser 13 points ainsi 2 rebonds, 2 passes décisives et 2 interceptions en 18 minutes de jeu.

Les Tricolores d’Andorre, eux, ont été plus discrets. Titulaire lui aussi, Sekou Doumbouya n’a eu droit qu’à huit minutes de jeu pour 3 points à 1/2 aux tirs et 2 rebonds. Enzo Goudou-Sinha se contente également toujours de miettes (6 minutes), qu’il a su rentabiliser avec 6 points (1/1 à 2-points et 4/4 aux LFs), 1 rebond et 1 passe décisive.

L’Unicaja vise le doublé en BCL

Grâce à cette 21e victoire en 31 matchs en Liga Endesa, Malaga arrive en pleine confiance pour affronter l’hôte du Final en demi-finale de la BCL, l’AEK Athènes. L’équipe andalouse le doublé en Ligue des Champions après son sacre en 2024.