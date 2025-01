Avec 5 300 personnes attendues, l’ASVEL devrait faire le plein pour son entrée à Gerland

Battue à Galatasaray ce jeudi soir en 1/8e de finale aller de l’EuroCup (72-77), l’ASVEL Féminin va maintenant pleinement pouvoir se plonger vers l’après-midi de dimanche, qui devrait marquer le début d’une nouvelle ère pour le club. Les Lyonnaises vont officiellement prendre possession du Palais des Sports de Gerland, antre historique de la ville, lors de la réception des championnes de France, Villeneuve-d’Ascq.

Pour l’occasion, 5 300 personnes sont attendues au sein de l’enceinte du septième arrondissement, avec la perspective d’un match à guichets fermés confirmée ce jeudi matin par la directrice sportive, Paoline Salagnac. En début de soirée, il ne restait plus qu’une quarantaine de places disponibles à la vente.

« On est en train de finaliser les derniers ajustements, ça prend forme. Il y a encore pas mal de choses à mettre en place mais tout sera prêt dimanche. On voit que les gens répondent présents puisqu’il ne nous reste pratiquement plus de places à vendre, alors que l’on s’est mis en configuration maximale. D’ici ce soir, on devrait être à guichets fermés. C’est ce que l’on espérait et nous sommes très contents que cette salle puisse être pleine. Il y a beaucoup d’impatience, ça va être une belle fête du sport féminin ! »