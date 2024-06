Avec Angel Baker et Fanta Bamba, Landerneau est au complet

Maintenue depuis deux saisons malgré deux dernières places d’affilée, pensionnaire de LFB depuis 2018, Landerneau espère connaître un exercice 2024/25 plus serein que les précédents. Pour cela, le club breton a trouvé sa patronne en la personne d’Angel Baker (1,73 m, 24 ans). Après Maud Stervinou et Daniela Dibanzilua, elle est la troisième (et dernière) recrue d’un LBB qui mise sur la continuité.

Sortie de la fac d’Ole Miss l’an dernier, elle sort d’une saison rookie partagée entre une brève expérience WNBA (deux matchs avec le Chicago Sky), la découverte de l’Europe en Pologne (14,2 points, 5,9 rebonds et 4,8 passes décisives en 27 rencontres) et un passage d’une dizaine de jours au Mexique début mai. « C’est une meneuse talentueuse qui nous rejoint pour franchir un cap dans sa carrière », souligne le coach Wani Muganguzi. « C’est une joueuse capable de jouer des deux côtés du terrain et qui apportera sa polyvalence au groupe. »

Pour compléter un groupe de neuf professionnelles, Landerneau a offert une promotion à Fanta Bamba. Poste 1 formée en région parisienne (Club Sportif Paris 19, Paris 18, AS Orly), la meneuse francilienne officiera sur un double projet avec le centre de formation. Elle a déjà eu droit à trois courtes apparitions avec les pros la saison dernière, deux en LFB et une en Coupe de France.