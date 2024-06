Maud Stervinou revient à Landerneau

Après deux saisons à Saint-Amand, relégué en LF2, Maud Stervinou (1,78 m, 27 ans) fait le choix de revenir à Landerneau. Blessée toute la deuxième partie de saison, l’arrière va chercher à se relancer dans un contexte qu’elle connaît bien après une saison complexe (6 points et 3,2 rebonds en 24 minutes de moyenne) terminée par une relégation sportive.

L’exercice 2024-2025 s’annonce encore plus décisif, les Bretonnes tenteront de rester une huitième saison de suite dans l’élite du basket féminin français. D’autant plus qu’il faudra composé avec le départ de joueuses majeures comme Virginie Bremont. La meneuse a raccrochée les chaussures après 5 saisons à Landerneau et 18 saisons en LFB. Le retour de Maud Stervinou va permettre d’apporter de l’expérience dans un effectif remanié. Elle sort d’expérience de trois expériences de deux saisons à Toulouse (LF2), Calais (LF2) et Saint-Amand (LFB).