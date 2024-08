Avec Fabrice Lefrançois, Cholet fait de la défense « un critère non-négociable »

Cholet Basket a effectué sa reprise pour la saison 2024-2025. Un exercice que CB entamera avec Fabrice Lefrançois comme entraîneur principal à sa tête.

Après trois années à assister Laurent Vila, parti à Strasbourg, le natif de Vitry-sur-Seine prend désormais en main le club des Mauges. Avec un fonctionnement forcément « différent », a-t-il expliqué à nos confrères de Ouest-France.

« Il y a des choses qu’on avait mises en place avec Laurent (Vila) depuis trois ans qui me corresponde et qu’on va garder. Il y en a d’autres où on va partir sur un autre fonctionnement, une autre marque. »