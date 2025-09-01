Recherche
ELITE 2

Avec Germain Castano, le Stade Rochelais va jouer « un basket à risques » en ELITE 2

ELITE 2 - Relégué de Betclic ELITE, le Stade Rochelais entame en 2025-2026 une nouvelle ère avec Germain Castano comme entraîneur. Ce dernier a faim de retrouver le banc de touche et les parquets.
|
00h00
Résumé
Écouter
Crédit photo : Jacques Cormarèche

Depuis quelques semaines, Germain Castano a fait son retour en tant qu’entraîneur d’une équipe professionnelle de basket. Nommé à la tête du Stade Rochelais en main dernier pour prendre la succession de Julien Cortey à la suite de la relégation en ELITE 2, le technicien est très motivé l’idée d’attaquer ce nouveau challenge, comme il l’explique Ici La Rochelle,

« On va jouer avec beaucoup d’intensité »

Après la fin d’une aventure de sept saisons à Orléans à l’été 2024, Germain Castano a pris une année sabbatique. Même si cette dernière lui a permis de se perfectionner dans le coaching, il était très envieux de rapidement retrouver un projet sportif. « Au début, c’était très agréable », avoue-t-il. « J’ai pris le temps de faire des choses que je n’avais pas faites pendant 20 ans. Jusqu’en janvier, c’était super. Mais après, c’était un peu plus long. J’avais très envie de re-coacher, retrouver l’adrénaline du terrain, du vestiaire, du conseil, du management… »

En plus d’un nouvel entraîneur, signé pour les deux prochaines saisons, le Stade Rochelais aborde un visage bien différent au niveau de ses joueurs également pour l’exercice à venir. Outre les trois « anciens » Gaëtan Clerc, Lucas Hergott et Jérôme Sanchez, sept recrues se sont ajoutés : Robert Ford III, Maxence Lemoine, Tyler Thomas, Yannis Allard, Cherif Haidara, Daniel Oladapo et Babacar Mbye (remplacé en début de saison par Jordan Ratton). Avec ce groupe, Germain Castano veut jouer un basket avec « beaucoup de possessions ».

« On va jouer avec beaucoup d’intensité. Si tu es sur le terrain, tu ne pourras pas jouer cinq, six, sept minutes d’affilée parce que ça veut dire que tu tricheras. On fera beaucoup de changements quand l’équipe sera au complet. Quatre minutes, tu sors, tu rentres. J’ai tendance à donner beaucoup de libertés aux joueurs en attaque. Sur les sept, huit premières secondes de jeu, ça appartiendra aux joueurs. Je pense qu’on va jouer un basket avec beaucoup de possessions. À risque, peut-être. C’est un basket que j’aime beaucoup. »

Un basket d’intensité, de plus en plus répandu, est donc attendu à Gaston-Neveur à la rentrée prochaine. Reste à voir quelle sera l’efficacité de ce dernier en ELITE 2 pour le champion de France de la division en 2024, dont le visage a bien changé depuis.

Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
