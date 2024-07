Avec Glynn Watson Jr., le BCM Gravelines-Dunkerque affiche complet

Glynn Watson Jr. (1,83 m, 27 ans) est la dernière pièce du recrutement 2024 du BCM Gravelines-Dunkerque. Meneur de jeu originaire de Chicago (Illinois), l’Étasunien va vivre sa première expérience en Betclic ÉLITE. Il arrive du club de Bonn. Le vainqueur de la BCL et finaliste des playoffs de BBL 2023 l’avait fait venir l’été dernier afin de remplacer T.J. Shorts, parti à Paris.

Glynn 𝗪𝗔𝗧𝗦𝗢𝗡 𝗝𝗥, nouveau meneur du BCM Gravelines-Dunkerque ✍🏻🧡 A 2 semaines de la reprise de l’entrainement, le BCM complète son effectif avec l’arrivée du meneur américain Glynn Watson Jr (1.85m – 27 ans). Plus d’informations 🔗➡️ https://t.co/ASyxPnM54e#TousBCM pic.twitter.com/aMmFP5iZEH — BCM Basketball (@BCMBasket) July 30, 2024

Glynn Watson s’est montré efficace sur la saison écoulée (13,2 points à 44,5% de réussite aux tirs, 2,8 rebonds et 3,9 passes décisives en moins de 22 minutes sur 57 rencontres toutes compétitions confondues). Auparavant, il a passé quatre saisons à l’Université de Nebraska (NCAA) avant de démarrer sa carrière en Grèce, à Lavrio (2019-2020), puis de la continuer Rhodes, toujours en Grèce (2020-2021). Entre cette expérience grecque et Bonn, il a évolué à Jonava en Lituanie et à Sopot en Pologne.

A Gravelines, Glynn Watson partagera la mène avec Thomas Cornely. Le Basket Club Maritime (BCM) annonce avoir compléter son effectif alors que seulement huit joueurs professionnels sont sous contrat : le duo de meneurs ainsi que Roman Domon, Vafessa Fofana, Valentin Chery, Chris Babb, Tajuan Agee et Hunter Cattoor.