Avec la 3e évaluation de la saison, Axel Bouteille place Bahcesehir en tête de son groupe

C’est visiblement avec un grand plaisir qu’Axel Bouteille renoue avec l’EuroCup cette saison. Finaliste malheureux avec le TT Ankara en 2023 contre le Gran Canaria d’Andrew Albicy, le natif de Roanne est en grand forme sur ce début d’exercice avec Bahcesehir. Ce mercredi 23 octobre, Axel Bouteille a signé la 3e meilleure marque de la saison à l’évaluation (32) lors de la victoire de son équipe chez le Buducnost Podgorica (75-92).

Auteur de 11,8 points de moyenne sur les quatre premières journées d’EuroCup, Axel Bouteille a élevé le curseur avec une grande efficacité au Monténégro. Le Français a cumulé 21 points à 5/6 de réussite à 2-points et 3/7 à 3-points. De plus, il a également capté 12 rebonds dont 4 offensifs, avec 2 passes décisives et 3 interceptions pour 0 ballon perdu en 37 minutes de jeu. Ainsi, il signe la 3e marque à l’évaluation de la saison, derrière les 35 du joueur de Trento Jordan Ford, record actuel de la saison.

Grâce à cette grosse performance d’Axel Bouteille, Bahcesehir (4V-1D) partage la tête du groupe A avec Gran Canaria.