Avec l’Élan Béarnais, Mickaël Hay retrouve Blois et le Jeu de Paume avec « plaisir »

D’avance, Mickaël Hay s’excuse : il ne pourra pas saluer tout le monde ce samedi 9 novembre au Jeu de Paume à l’occasion de la rencontre entre l’ADA Blois et l’Élan Béarnais. Il faut dire qu’après avoir passé dix saisons sur le banc blésois (2013 à 2024), hissant le club de la NM1 à l’élite, le natif de Bressuire en a croisé du monde.

L’ADA Blois version 2024-2025, une équipe bien construite selon Mickaël Hay

Près de dix mois après son éviction de Blois, qui n’a pas empêché le club d’être relégué en Pro B, Mickaël Hay va donc retrouver une salle et des supporters qu’il connaît bien. Le technicien, désormais coach de l’Élan Béarnais, s’est confié auprès de La Nouvelle République sur ce retour dans le Loir-et-Cher.

« Le match que j’ai à jouer me préoccupe en premier lieu. Mais c’est vrai qu’il y a beaucoup de plaisir à revenir. […] Et oui, j’ai appris qu’il y allait avoir un petit hommage. Bon je n’ai pas été demandeur car ça ne correspond pas trop à ma personnalité, moi qui n’aime pas trop ce qui est individuel. Je vais plus le prendre comme la célébration de dix ans de réussite pour tout un club. »

Une rencontre particulière sur le plan émotionnel, et importante sur le plan comptable également. Face au leader, l’Élan Béarnais, seulement 11e au classement, cherchera encore à se rassurer. Malgré un départ euphorique (4 victoires), l’équipe paloise n’a pas encore trouvé la bonne formule en ce début d’exercice. L’attitude de « petits princes » selon les mots de Mickaël Hay montrée lors de la dernière sortie contre Caen par exemple sera proscrite face à une équipe comme l’ADA Blois. « Cette équipe a vraiment été très bien faite avec des joueurs fidèles », analyse Mickaël Hay. « Comme Tim (Timothé Vergiat) qui a passé un palier supplémentaire depuis cet été, des joueurs d’expérience, comme le moteur de la défense Jacques Alingue et le meneur US, ainsi que des jeunes prometteurs comme Max (Maxime Sconard) ou Fabien Damase. »

Coup d’envoie de la rencontre entre l’ADA Blois et l’Élan Béarnais ce samedi 9 novembre au Jeu de Paume (20h) pour la clôture de la 12e journée de Pro B.