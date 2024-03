Mickaël Hay a peut-être effectué « la saison de trop » à Blois

Mickaël Hay a passé ses dix dernières années, et même un peu plus, à Blois. À enchaîner les succès, les titres, mais pas forcément les montées, pour des raisons contextuelles et non pas sportives. Après avoir réussi à maintenir Blois pour sa première saison dans l’élite, le technicien a été remercié au cours de cette 2e saison en Betclic ELITE.

En lutte pour le maintien (17e, 8 victoires), le club du Loir-et-Cher a voulu changer quelque chose, en se séparant de son emblématique technicien et en promouvant en interne David Morabito. L’électrochoc n’a pour le moment pas eu lieu (défaites contre Paris et à Saint-Quentin). Auprès du Courrier de l’Ouest, Mickaël Hay est revenu sur son aventure blésoise, longue de 2014 à 2024.

« Je me suis fortement posé la question de continuer »

« L’été dernier, je me suis fortement posé la question de continuer et cette année était peut-être la saison de trop, évoque-t-il. Pas au niveau des résultats, ça, je m’en fous. Mais en termes d’énergie, je baissais, je baissais… »

Au-delà des simples résultats sportifs, Mickaël Hay retient surtout de son aventure blésoise des rencontres. Notamment celles avec des joueurs emblématiques de l’ADA lors de la dernière décennie.

« Mais ce ne sont pas forcément les titres, les victoires, les montées, que je retiens. C’est plutôt l’expérience avec des garçons que j’ai eus pendant quelques années, comme Tyren Johnson, Thomas Cornely ou Benjamin Monclar. En six ou sept ans, j’ai vraiment vu leur évolution en tant que basketteurs et en tant qu’hommes. »

Et quand on lui évoque ses envies futures, pour prendre en main une nouvelle équipe, le natif de Bressuire se laisse le temps de la réflexion.