Avec les bombes de Souley Boum, Limoges écoeure le Stade Rochelais

En peine juste avant la trêve internationale de novembre (2 défaites consécutives), le Limoges CSP avait une belle occasion de se remettre à l’endroit avec la réception du Stade Rochelais. Face à la lanterne rouge ce samedi 30 novembre, le club limougeaud n’a pas manqué cette juteuse opportunité d’engranger un 5e succès cette saison, en ayant dominé la partie de bout en bout contre La Rochelle (83-62).

Victoire importante à Beaublanc du @limogescsp qui équilibre son bilan (5 victoires-5 défaites) en #BetclicELITE et reste dans la course à la qualification en #LeadersCup

Souley Boum, le nouveau camarade de tir extérieur de Nicolas Lang

Si Limoges détient déjà dans ses rangs l’un des meilleurs shooteurs de l’histoire du championnat de France, le plus prolifique à coup sûr avec Nicolas Lang, le Cercle Saint-Pierre semble avoir fait l’acquisition d’un nouvel artificier en la personne de Souley Boum. En grande réussite avec son tir extérieur ce samedi (14/29 à 3-points), le club limougeaud le doit en partie à sa toute nouvelle recrue, auteur de 21 points dont 5/6 à 3-points (avec également 7 rebonds, 2 passes décisives, 2 interceptions et 1 ballon perdu).

💥 | SOULEY BOUM BOUM BOUM !!!

Un début tonitruant pour ses premières minutes en #BetclicELITE : 3/3 à 3 points !

Tout au long de la partie, l’équipe de Jean-Marc Dupraz a pu faire la course en tête grâce à cette adresse longue distance. La Rochelle a bien essayé de s’accrocher, en provoquant notamment de nombreuses fautes sur jeu rapide (18/23 aux LFs), mais l’écart s’est toujours trouvé autour de la dizaine de points pour le club de la Haute-Vienne. D’autant que le Stade Rochelais, s’il a pu compter sur une première également intéressante de sa nouvelle recrue Joshiko Saibou (10 points à 4/11 aux tirs), était dépourvu d’une précieuse munition à la mène, avec l’absence de Sam Sessoms.

Ainsi, dans cette rencontre où les beaux-frères Alexandre Chassang et Jérôme Sanchez se sont confrontés (5 points chacun), c’est le Limoges CSP qui est ressorti vainqueur. Après avoir assuré l’essentiel face au Stade Rochelais, englué une journée de plus à la dernière place, le club limougeaud aura un défi de taille lors de la prochaine journée. S’il veut éviter de passer une année complète fanny de victoires à l’extérieur (la dernière remonte au 10 décembre 2023 à Nancy), Nicolas Lang et ses partenaires devront l’emporter à l’Astroballe le dimanche 8 décembre.