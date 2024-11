Avec un Castaneda taille patron, la JL Bourg repousse l’Élan Chalon

En attendant l’arrivée d’un éventuel renfort à la mène, la JL Bourg est bien dépendante du rendement offensif de Xavier Castaneda. Cela s’est encore vu au Colisée pour le club de l’Ain, qui ressort vainqueur de sa confrontation face à l’Élan Chalon (86-93) en grande partie grâce à la prestation de son super scoreur (30 points à 9/16 aux tirs et 8/11 aux LFs).

La décompensation post mi-temps fatale à l’Élan Chalon

Absent mercredi en EuroCup contre l’Hapoël Jérusalem, le retour de Xavier Castaneda a été plus que salvateur pour la JL Bourg. Déjà auteur de 15 points en première période, le natif de Chicago a surtout permis de repousser l’Élan Chalon en fin de partie. Alors que le club bourguignon essayait de refaire son retard concédé lors d’un énorme trou d’air dans le 3e quart-temps (3-19 encaissé), c’est l’arrière burgien qui a empêché toute tentative de retour chalonnais en marquant 11 points dans le dernier quart-temps, dont deux paniers dans la dernière minute (86-93).

Le caractère de l’Élan Chalon en fin de partie n’a donc pas été récompensé. Les belles sorties de Jeremiah Hill (23 points à 8/13 aux tirs) et Zac Cuthbertson (21 points à 5/9 aux tirs), épaulés par Dusan Ristic (12 points), n’ont pas été suffisantes, la faute à cette errance excessive au retour des vestiaires.

La performance individuelle de Xavier Castaneda, à coupler avec un Jordan Usher qui monte en puissance (17 points à 7/12) et un Joël Ayayi agressf (11 points, 6 rebonds et 7 passes), permet en tout cas à la JL Bourg de finir ce premier morceau de saison invaincu à l’extérieur (5 victoires). De quoi compenser les quelques petites bévues à Ékinox (ASVEL, Dijon, Strasbourg), avant de revenir au mois de décembre un peu plus reposé, ainsi que renforcé d’un meneur ?