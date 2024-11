Avec un grand Papagiannis, l’AS Monaco renverse l’Anadolu Efes Istanbul

Avec un bilan de 4 victoires pour 3 défaites en EuroLeague, l’AS Monaco voulait se rassurer ce vendredi soir, surtout après sa défaite sur le fil à Kaunas la semaine dernière. En déplacement en Turquie, la Roca Team a retrouvé le goût de la victoire face à l’Anadolu Efes Istanbul (69-81).

La paire Smits – Poirier porte Istanbul à la pause

Privée de Shane Larkin blessé à la cheville, l’Anadolu Efes Istanbul n’a pourtant eu aucune difficulté à imposer le rythme. Dépassés défensivement dans ce début de match, les Monégasques se sont appuyés sur une excellente adresse longue distance 4/6 à 3-points) pour jouer les yeux dans les yeux avec les Stambouliotes (17-17, 6′). Guidée par un Vincent Poirier omniprésent dans la peinture (14 points, 7 rebonds et 3 passes décisives pour 22 d’évaluation), l’Anadolu Efes Istanbul a pris un meilleur départ à l’issue de dix premières minutes très offensives (23-22).

Dans un match disputé et très rythmé, les hommes de Sasa Obradovic ont tenu tête aux locaux (36-34, 17′), et ce malgré le travail de l’ombre de Rolands Smits (10 points et 2 rebonds). Dominateurs au rebond (22 prises), les Turcs ont profité des quelques largesses défensives adverses pour rentrer aux vestiaires avec 5 points d’avance (41-36).

Mieux rentrés dans cette deuxième mi-temps, les Monégasques ont infligé un 10-4 aux Stambouliotes pour reprendre les commandes (45-46, 24′). Malgré un Jordan Loyd altruiste et redoutable offensivement (14 points et 4 passes décisives) et en manque de rythme, la Roca Team a repris un éclat au cœur du troisième quart-temps, obligeant Sasa Obradovic à stopper le jeu (58-48, 29′). À dix minutes du terme, Istanbul a conservé l’avantage (59-52, 30′).

29 à 10 en dix minutes et le réveil de Papagiannis



Après avoir mené pendant 32 minutes, l’Anadolu Efes Istanbul a commencé à déjouer dans ce dernier quart-temps. Monaco a grappillé son retard pour revenir à égalité (59-59, 32′). À la faveur d’un cinglant 11-2, l’AS Monaco a même pris l’avantage (61-63, 34′). Discrète en première mi-temps, la doublette Mike James (12 points, 6 rebonds et 5 passes décisives) – qui a inscrit deux paniers à 3-points consécutifs en deux minutes – Georgios Papagiannis (15 points et 7 rebonds rebonds pour 20 d’évaluation) a fait basculer la rencontre en faveur de l’AS Monaco. Le géant grec a, de loin, livré sa meilleure prestation sous le maillot du club de la Principauté; et a surtout été décisif en inscrivant 9 points dans le money-time.

Grâce à dix dernières minutes de très grande qualité, les Monégasques s’imposent avec caractère en Turquie (69-81). De quoi les faire rebasculer dans le Top 6, avec un bilan de 5 victoires en 8 rencontres.