Axel Bouteille co-MVP de la 5e journée d’EuroCup avec le bourreau de la JL Bourg

Auteur de sa meilleure performance de la saison avec Bahcesehir cette semaine en EuroCup, Axel Bouteille en a été récompensé dans la foulée. L’international français a reçu la distinction de MVP de la 5e journée de l’EuroCup pour sa performance remarquée contre Buducnost Podgorica.

En déplacement au Monténégro, le Ligérien a compilé 21 points à 5/6 de réussite à 2-points et 3/7 à 3-points, avec 12 rebonds dont 4 offensifs, avec 2 passes décisives et 3 interceptions pour 0 ballon perdu en 37 minutes de jeu. Cette grosse ligne statistique en double-double a permis à l’ancien Chalonnais et Limougeaud d’établir la 3e meilleure marque de la saison à l’évaluation en EuroCup (32).

Et les Français sont décidément partageurs en ce début de saison européen. Car après Neal Sako honoré du MVP de la 2e journée d’EuroLeague en compagnie de Sasha Vezenkov, Axel Bouteille (2,01 m, 29 ans) doit également partager sa distinction avec un autre joueur. Il s’agit du bourreau de la JL Bourg cette semaine, l’arrière de Lietkabelis Marko Pearski, auteur d’un macth parfait aux tirs face aux Burgiens (22 points à 9/9 aux tirs).