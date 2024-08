La destination exotique d’Axel Toupane : direction le Mexique !

C’est une annonce pour le moins surprenante. Ce mercredi 28 août, le club des Diablos Rojos de Mexico, tout nouveau club qui joue en première division mexicaine, a officialisé la signature d’Axel Toupane (2,01 m, 32 ans).

L’ailier vétéran français arrive de Betclic ÉLITE, où il a vécu une saison cauchemar avec les Metropolitans 92, bons derniers du classement avec 4 petites victoires pour 30 défaites. Certes plutôt performant sur le parquet (12,1 points à 37,6% aux tirs, 3,6 rebonds, 2,9 passes décisives et 1,1 interception de moyenne), l’ancien strasbourgeois a encore été embêté par les blessures (seulement 23 matchs disputés). Suite à la dissolution du club, il devait trouver un nouveau point de chute, comme tous ses coéquipiers. Depuis son dernier match le 11 mai, il a un temps pensé faire partie de l’équipe de France olympique de 3×3, mais n’a finalement pas été choisi dans la pré-sélection, alors qu’il était présent lors du premier rassemblement de l’année à Beauvais.

Deuxième Français de l’histoire au Mexique



Après trois années, pas toujours réussies, en deuxième partie du championnat de France entre Paris et Boulogne-Levallois, Toupane débarque donc au Mexique. Il va arriver en milieu de saison régulière dans le club des Diablos Rojos de Mexico, qui est actuellement en cinquième position sur seize places. Il sera le seul européen de l’équipe, et le seul Français du championnat. Le champion NBA avec Milwaukee en 2021 est de retour sur le continent américain, trois ans après avoir tenté de s’y accrocher en jouant avec l’équipe de G-League des Warriors. Auparavant, il avait déjà tenté différents championnats en jouant notamment au Zalgiris Kaunas (participation au Final Four de l’EuroLeague 2018), à l’Unicaja Malaga ou à l’Olympiakos Le Pirée Mais jamais dans une destination aussi exotique, et au niveau à première vue aussi faible que le Mexique.

Si Lisa Berkani y a évolué l’an dernier, disputant les playoffs avec Guadalajara, le fils de Jean-Aimé Toupane serait le deuxième Français de l’histoire à opter pour le Mexique après Marc-Antoine Bourgault. Le champion de France Espoirs 2009 (avec Cholet) avait transité par Garra Canera de Navolata en 2015. « Humainement, sportivement et culturellement, l’expérience mexicaine reste inoubliable », avait-il ensuite confié à La Chronique Républicaine, même si un problème de visa l’avait forcé à l’écourter.

Pour en revenir à Axel Toupane, à maintenant 32 ans, celui qui a déjà vécu treize saisons professionnelles est sûrement en quête de nouveaux défis. Le club des “Diables Rouges” espère en tout cas qu’il apportera « sa grande expérience et son leadership sur le terrain. » La saison régulière de la “Liga Caliente LNBP” se termine en octobre, avant des playoffs qui courent jusqu’en novembre. L’international français (29 sélections), médaillé de bronze à la Coupe du Monde 2019, est attendu dès le lendemain de sa signature, ce jeudi soir, pour disputer son premier match lors de la « Copa Value », le tournoi de mi-saison local.