Barcelone fait tomber son rival madrilène

En difficulté sur le mois de décembre, avec deux larges défaites la semaine dernière (91-71 à Malaga puis 91-71 à Monaco), le FC Barcelone a vécu un redressement spectaculaire ce mercredi 3 janvier face à son rival de toujours, le Real Madrid.

Alors que les Catalans étaient au plus mal, au point de provoquer les rumeurs de départ de son coach Roger Grimau – le nom de Dimitris Itoudis circulant pour le remplacer), ils ont réussi à faire tomber une équipe qui n’avait perdu que deux fois cette saison, une en Liga Endesa contre Malaga et l’autre en EuroLeague chez le Fenerbahçe Istanbul.

Encore privé de Guerschon Yabusele, Gabriel Deck et Rudy Fernandez, le Real Madrid a cédé lors du dernier quart-temps (23-16). Les visiteurs n’ont pas su arrêter Jan Vesely, auteur de 11 de ses 27 points lors du dernier quart-temps. C’est l’intérieur tchèque qui a marqué la majorité des points du 14 à 0 infligé par les locaux pour démarrer la dernière période (de 60-62 à 74-62).

L’équipe de Fabien Causeur (2 points à 1/2 et 3 rebonds en 16 minutes) et Vincent Poirier (6 points à 3/5 aux tirs et 4 rebonds en 16 minutes) ne s’en est pas relevée pour finir à -5 (83-78).

La Virtus Bologne toujours deuxième

Au classement de l’EuroLeague, le Real Madrid (16 victoires et 2 défaites) n’a plus que 3 succès d’avance sur son dauphin, la Virtus Bologne, qui l’a emporté 85 à 83 face au Bayern Munich. Isaïa Cordinier a été essentiel (11 points à 4/11 aux tirs, 9 rebonds, 3 passes décisives, 2 interceptions et 3 fautes provoquées pour 18 d’évaluation en 23 minutes) avec notamment une claquette dunk décisive en fin de rencontre. En face, Sylvain Francisco a été agressif en sortie de banc (12 points à 3/9, 3 passes décisives et 6 fautes provoquées pour 16 d’évaluation en 16 minutes) mais cela n’a pas suffi pour les Bavarois.

Codi Miller-McIntyre toujours plus clutch

Enfin, l’ancien Bressan Codi Miller-McIntyre continue d’enfiler les paniers décisifs avec le tir de la victoire face au Panathinaikos Athènes, dans une rencontre encore marquée par la grosse performance de China Moneke (34 d’évaluation), élu co-MVP de la 18e journée avec Bonzie Colson (intenable mardi face à Monaco). Mathias Lessort a souffert sur cette rencontre (1 point à 0/4 et 4 rebonds en 25 minutes).