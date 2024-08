27 193. C’est le nombre de spectateurs qui ont assisté, dimanche soir, à la défaite des Bleues face à l’Australie dans le dernier match du groupe B. Une 5ème marque historique établie à Lille depuis le début tournoi, devenue la plus forte affluence jamais enregistrée pour un match de basket féminin en Europe, loin devant les précédent records réalisés lors du mondial 2022 à Sydney.

Un plébiscite qui au-delà de traduire un intérêt grandissant du public pour le basket pratiqué par les filles, illustre le franc succès de la balle orange aux Jeux de Paris et à Lille plus particulièrement. Inauguré en configuration basket lors de l’Euro 2015 en France, le Stade Pierre Mauroy de Villeneuve d’Ascq – et ses 27 360 places assises -, a une nouvelle fois vibré lors de cette première semaine de compétition olympique.

Au point que les épreuves de basket 5×5 pourraient effacer des tablettes la marque historique réalisée par les J.O. d’Atlanta en 1996 avec 1 068 032 spectateurs cumulés. Car avec des moyennes de 25 983 spectateurs par match pour les hommes et 22 813 pour les femmes, le tournoi olympique a déjà accueilli la bagatelle de 876 686 personnes depuis son ouverture le 27 juillet dernier.

Considérant les 16 matchs à venir dans la capitale et les 13 000 places de la Bercy Arena, un taux de remplissage de 92% sur ces rencontres permettrait d’établir un nouveau record d’affluence d’autant plus fou que le tournoi de Paris compte 40 rencontres de moins que celui d’Atlanta (2 poules de 6 équipes à Atlanta et 92 matchs, contre 3 groupes de 4 à Paris et 52 matchs).

Une ferveur et un engouement populaires qui, espérons-le, porteront nos équipes de France le plus loin possible.