Basket Landes fait la mauvaise opération en haut de classement, et se retrouve poursuivie par l’ASVEL

Lors de la quinzième journée de Ligue Féminine de Basket, Basket Landes a fait une mauvaise opération au classement. Le club de Mont-de-Marsan s’est incliné sur le parquet des Flammes Carolo à Charleville-Mézières (80-77). Cette défaite le fait chuter de la première à la troisième place. Celle-ci est d’ailleurs déjà menacée par l’ASVEL. Ces dernières, maintenant au complet, ont continué leur poursuite du podium par une victoire sur le parquet de Tarbes (72-78), malgré les 25 points de Carla Leite et le gros double-double de Dominique Malonga (12 points, 15 rebonds) contre leur ancien club. Le duo star de l’ASVEL composé de Marine Johannès (20 points) et Gabby Williams (14 points, 5 rebonds, 3 passes) a propulsé les Lionnes après un mauvais début de match. Celles-ci sont toujours invaincues en championnat en 2024, enregistrant vendredi leur quatrième succès d’affilée. « C’est une bonne victoire avant la trêve internationale, et ça nous permet de poursuivre la remontée au classement » a conclu le coach villeurbannais David Gautier.

« On ne joue pas sur la même planète »

À contrario des Landaises, Bourges et Villeneuve d’Ascq ont rempli leur contrat vendredi. Les premières ont largement dominé Charnay (78-57) derrière une excellente Kayla Alexander (22 points à 11/14 au tir, 12 rebonds, 29 d’évaluation). De quoi reprendre confiance après leur large défaite la semaine dernière contre Villeneuve d’Ascq. Ces dernières se sont justement emparées de la tête du classement en ne faisant pas de cadeau à la Roche Vendée (66-91). Auprès de Ouest-France, le coach vendéen s’est dit impressionné par l’équipe nordiste, qu’il considère comme « la plus belle du championnat » et qui « ne joue pas sur la même planète » que la sienne. Les clubs de fond de classement ont en effet beaucoup de mal face aux armadas qui trustent les premières places. La course vers le podium ne devrait concerner que quatre clubs, en plus de Lattes Montpellier qui s’accroche. Ces dernières l’ont d’ailleurs emporté sans difficulté chez elles face à Saint-Amand (71-52).

La prochaine journée de LFB aura lieu dans deux semaines, dans l’après-midi du dimanche 18 février.

Les résultats de la 15e journée LFB :