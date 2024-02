Landerneau réalise une belle opération à Angers

Landerneau a signé une belle victoire à Angers ce jeudi 1er février en ouverture de la 15e journée de LFB (71-73). Distancé après 15 minutes (30-15), le LBB a pris le contrôle total de la rencontre jusqu’en début de quatrième quart-temps (40-50, 30′), grâce notamment aux prouesses de Roxana Barahman (26 points en sortie de banc).

Mais alors que l’UFAB 49 est revenue et même repassée devant durant l’ultime période (64-58, 34′), avec un duo Elenga-Bailey prolifique (37 points en cumulé), les Finistériennes ne se sont pas laissés faire. C’est finalement sur un gros panier de Roxana Barahman à 23 secondes de la fin qu’elles sont allées chercher leur quatrième succès de la saison.

Avant la suite des rencontres de ce vendredi 2 février puisqu’une trêve internationale va s’enchaîner, Landerneau devance désormais Saint-Amand (3 victoires et 11 défaites avant son match à Lattes) et revient quasiment à hauteur de La Roche Vendée (4 victoires et 10 défaites avant de recevoir Villeneuve d’Ascq). De son côté, Angers (5 victoires et 10 défaites) perdu du terrain dans la course aux playoffs.

Le programme de la 15e journée LFB :

Bourges – Charnay / 20h00 – YouTube FFBB

Lattes Montpellier – Saint-Amand / 20h00 – YouTube FFBB

Charleville-Mézières – Basket Landes / 20h00 – YouTube FFBB

Roche Vendée – Villeneuve d’Ascq / 20h00 – YouTube FFBB