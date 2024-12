Battu à Bourg, Saint-Quentin « manque de lucidité et de maturité »

Loic Schwartz : « On peut avoir beaucoup de regrets. On est dans le coup la plupart du match mais il y a eu trop d’erreurs : des pertes de balle, des rebonds offensifs. Je pense à la fin du deuxième quart-temps où l’on est à -3 dans la dernière minute mais on encaisse un rebond offensif, un 3-points avec la faute et un dunk après perte de balle. Ce sont les détails comme ça qui font la différence entre les bonnes et les très bonnes équipes. On n’a pas été constants pendant 40 minutes. La frustration vient du fait qu’on était proches, mais qu’on n’a pas su non plus être une équipe de haut niveau. Il faut que l’on réduise nos erreurs le plus possible. On ne peut pas avoir des temps faibles aussi long. »

Julien Mahé : « Nous avons montré beaucoup trop d’inconstance pour rivaliser sur la durée. Nous avons eu des très bons moments dans le match, notamment au début ou dans le troisième quart-temps, mais il y en a d’autres où il y a des erreurs grossières qui coûtent extrêmement cher. Les balles perdues nous font très mal : on sait que c’est l’une de nos faiblesses et ça a été criant ce (vendredi) soir. Il y a plusieurs passages terribles, évidemment à la fin de la première mi-temps, de 42-41 à 52-41, en perdant des ballons, en jouant la dernière possession à 11 secondes de la fin. Ça n’avait absolument aucun sens. On manque de lucidité et de maturité. C’est si près, si loin mais on n’a pas de constance, on fait des mauvais choix dans les dernières minutes, on prend des tirs à 3-points qui n’ont pas lieu d’être, on force des choses. »

A-t-on enfin rivalisé avec une top équipe du championnat ? C’est mieux que les fois où on a pris 30 points (il sourit) mais j’attends mieux. Le niveau d’exigence n’est pas hyper élevé quand on voit la teneur des balles perdues. Mais oui, on a montré des bonnes choses collectivement par séquence, offensivement et même défensivement. On encaisse 96 points mais on l’a mieux géré que certains matchs où l’on prenait 15 points de moins, même si l’on s’est fait fusiller sur les un-contre-un. »

À Bourg-en-Bresse,