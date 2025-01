Battue par Jérusalem, la JL Bourg garde son destin en main pour les playoffs d’EuroCup

Le vainqueur de la rencontre entre la JL Bourg et l’Hapoël Jérusalem ce mercredi 29 janvier s’assurait une place en playoffs. Malheureusement pour le contingent français, ce n’est pas le club de l’Ain qui est ressorti victorieux de son antre Ékinox, ce dernier ayant été largement dominé par le club israélien (67-94).

.@JerusalemBasket dominate in France on the road tonight and book a ticket for the post-season 🎟 #RoadToGreatness pic.twitter.com/qcVDEpO4Uq

— BKT EuroCup (@EuroCup) January 29, 2025