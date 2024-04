Battues par l’Allemagne, les Bleues ne participeront pas aux Jeux Paralympiques

Malgré son statut de pays hôte, l’équipe de France féminine de basket fauteuil ne participera pas aux Jeux Paralympiques, contrairement à la sélection masculine. Une issue malheureuse qui n’est toutefois pas une surprise au vu du déroulé du TQP à Osaka : dernières de leur groupe, battues de 24 points en moyenne, les Bleues ont croisé avec l’Allemagne, leader de la Poule A, qui avait démoli la concurrence (58 points d’écart en moyenne sur ses trois rencontres).

Ce samedi matin, il n’y a pas eu de miracle lors du match décisif. Malgré les efforts d’Angélique Pichon (17 points à 8/16 et 9 rebonds), bien trop isolée (4/35 aux tirs en cumulé pour les autres joueuses), les Françaises n’ont pas fait trembler la Mannschaft, certes légèrement moins impériale que sur le reste de la semaine (25-58). Avec 18 points, 14 rebonds et 8 passes décisives, Mareike Miller a frôlé le triple-double.

