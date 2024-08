BeBasket fête ses 10 ans !

Cette dernière semaine d’août fut un peu particulière pour nous. Pour cause, BeBasket vient de souffler sa 10e bougie ! Créé sur les cendres de son honorable prédécesseur, feu Catch & Shoot, notre site a été lancé à l’occasion de la Coupe du Monde 2014, marqué par l’un des plus grands exploits de l’histoire du basket français en quart de finale. Dix ans plus tard, bis repetita, encore plus fort certainement, avec les trois finales olympiques des équipes de France à Paris 2024.

« BeBasket a pour vocation de parler du basket français, et des Français du basket », écrivions-nous fin août 2024. « Le basket français et ses compétitions passionnantes, que ce soit la Pro A, la LFB, la Pro B ou bien encore les championnats nationaux. Les Français du basket, ce sont aussi ces joueurs et ces joueuses qui partent vivre une aventure différente dans les plus belles ligues du monde. L’équipe de France sera également un sujet incontournable pour nous. » La Pro A est devenue la Betclic ÉLITE, la LFB est devenue la Boulangère Wonderligue, le 3×3 s’est démocratisé mais notre vocation reste inchangée : vous faire part de toute l’actualité du basket français, et des Français(es) du basket.

Grâce à une équipe rédactionnelle en hausse, et à nos photographes répartis à travers le territoire, nous sommes ravis de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à nous être fidèles. 2024 sera une année record pour BeBasket, et plein d’autres évolutions sont à venir. N’hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant, afin de bénéficier d’une lecture considérablement plus agréable sans publicité (vous pouvez essayer gratuitement pendant une semaine !), ce qui nous permettra de pouvoir développer d’autres projets et d’augmenter la qualité éditoriale de notre média. En attendant, pour les dix dernières années et pour les dix prochaines, merci à vous !

Les logos de BeBasket, à travers la décennie