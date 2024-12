Belle opération en vue du play-in pour Bourges : le duo Okonkwo – Astier étincelant contre Salamanque

Contrairement à Basket Landes la veille face à Brno, Bourges n’a pas manqué l’occasion d’engranger un précieux succès face à l’un des derniers de leur groupe. Ainsi, ce mercredi 18 décembre, les Tango se sont imposées face à Salamanque (80-67), se rapprochant ainsi des quarts de finale du play-in. Défaites par les Landaises lors du premier match du second tour de l’EuroLeague, les Berruyères reviennent à leur hauteur grâce à ce succès au Prado.

Pour y parvenir, Bourges a pu compter sur un incroyable duo Amy Okonkwo – Pauline Astier (47 points). Les deux joueuses ont réalisé un véritable chantier, que elles et leurs partenaires sont parvenues à concrétiser par une victoire. Encore au coude à coude avec l’équipe espagnole dans les dernières minutes (65-65, 34′), les Tango ont terminé sur un 15 à 2 avec notamment une énorme fin de match de Kariata Diaby (9 de ses 15 points dans les cinq dernières minutes).

Avec cette victoire, Bourges rejoint ainsi Basket Landes et Schio avec un bilan de 5 victoires et 3 défaites, loin d’être le sans-faute de Mersin. Mais Tango et Landaises ont désormais deux victoires d’avance sur les deux places éliminatoires.