Benoît Mangin ne rejouera pas cette saison

Benoît Mangin (1,89 m, 35 ans) ne rejouera pas cette saison. Opéré du pied* début octobre, le meneur de jeu n’a plus joué depuis. Dans un communiqué, il prend soin d’écrire aux nombreux supporters de l’ESSM Le Portel, qui réalise par ailleurs une excellente saison avec une place dans le Top 8 de la Betclic ÉLITE.

« Après 13 saisons passionnantes sous les couleurs de l’ESSM Le Portel, je prends aujourd’hui un moment pour exprimer ma gratitude envers le club, ses dirigeants et le président Yann Rivoal, ses bénévoles passionnés, mes coéquipiers, le staff médical, le staff et évidemment, Coach Eric. Ces années ont été fabuleuses grâce au meilleur public de France, notre éternel et chaleureux sixième homme, qui a été ma source d’énergie inépuisable et qui a rendu chaque match, parfois bataille, inoubliable.

J’ai vécu des moments qui resteront gravés à jamais dans ma mémoire, des victoires exaltantes aux défis surmontés ensemble. Cette saison, marquée par une blessure au pied, a été un test de détermination et de résilience. Pendant mon absence, l’équipe a brillé et continue à le faire, démontrant la force de l’unité et l’esprit de compétition qui anime chaque joueur.

Grâce au management expert et au talent de chaque joueur, l’équipe a assuré une fois de plus son maintien en Betclic, avec même la possibilité de se qualifier pour les playoffs. Dans ce contexte favorable et dans le but de revenir encore plus fort pour la prochaine saison, j’ai pris la décision, en accord avec le président et le coach, de concentrer mes efforts exclusivement sur ma préparation physique et le soin de mon corps.

Je suis déterminé à revenir sur le terrain dans les meilleures conditions possibles, prêt à relever de nouveaux défis et à poursuivre ma quête de succès, que ce soit avec l’ESSM ou ailleurs. Je tiens à remercier chaleureusement Coach Eric et le président Yann Rivoal pour leur confiance et l’opportunité qu’ils me donnent de pouvoir me concentrer sur mon retour au terrain pour la saison prochaine, preuve de notre respect mutuel.

Je souhaite le meilleur pour cette fin de saison à l’ESSM Le Portel et de continuer à écrire l’histoire de ce club avec pourquoi pas avec un retour en coupe d’Europe pour ce public qui le mérite tant. Merci à tous pour le soutien que vous m’avez apporté et ces émotions que nous avons partagées. »