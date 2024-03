Le Portel ne peut pas prendre de remplaçant médical pour Benoît Mangin

L’ESSM Le Portel ne signera pas de renfort pour remplacer Benoît Mangin, qui n’est toujours pas opérationnel depuis son opération du pied en octobre 2023. Le club nordiste, qui dispose d’un bilan équilibré (13 victoires et 13 défaites), n’a pas les moyens financiers pour le remplacer.

« Il a déjà été remplacé par (Edon) Maxhuni, explique le président Yann Rivoal dans La Voix du Nord. Le staff veut tout faire pour se qualifier en playoffs et être plus fort mais il faut laisser le staff médical le ramener au plus haut niveau. Ce n’est pas le cas encore. Le remplacer n’est pas un sujet car on n’en a pas les moyens financiers », explique-t-il.