Bilal Coulibaly monte à 16 points, les Sixers enfoncent Détroit et Killian Hayes

NBA - Bilal Coulibaly a réalisé sa deuxième meilleure performance offensive en NBA avec 16 points. Cependant, Washington a encore perdu, comme les Pistons de Killian Hayes face aux Sixers.

Comme Victor Wembanyama, auteur de 30 points contre les Lakers, Bilal Coulibaly a réalisé sa deuxième meilleure performance offensive en NBA. L’ailier/arrière a inscrit 16 points à 6/9 aux tirs dont 4/6 à 3-points en 32 minutes en plus de prendre 5 rebonds.

Le rookie français, qui a surtout marqué dans le quatrième quart-temps, n’a cependant pas pu empêcher la défaite des Wizards face à La Nouvelle Orléans (122-142). Il faut dire que Brandon Ingram (40 points à 14/23) l’a dominé dans de nombreux duels, ce qui explique son -30 au +/-. Ce dernier s’est toutefois montré élogieux au sujet du Français après la rencontre.

Sur les cinq matches du mois de décembre, Bilal Coulibaly n’est jamais descendu sous la barre des 10 points. Il tourne à 12,5 points à 58,8% de réussite aux tirs, 6 rebonds, 2,3 passes décisives et 1,8 interception en 29 minutes. Cependant, Washington D.C. a perdu à chaque fois et affiche un bilan de 20 défaites en 23 matches.

21 défaites de suite pour Détroit !

Les Pistons de Détroit sont moins bien classés encore suite à leur 21e revers de rang. Ce mercredi, ils ont perdu à domicile 129 à 111 face aux Sixers de Joel Embiid (30 de ses 41 points en première mi-temps) et Nicolas Batum (5 points à 2/2, 1 rebond et 2 passes décisives en 20 minutes). Killian Hayes n’a pas pu faire grand chose (6 points à 3/8, 3 rebonds, 6 passes décisives, 1 interception et 1 balle perdue en 32 minutes).