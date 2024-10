Bilal Coulibaly enchaîne les records, le premier gros match de Victor Wembanyama

Quel sera le prochain record en carrière de Bilal Coulibaly en NBA ? Après les deux premiers matchs de l’opus 2024-2025, l’ancien joueur de Boulogne-Levallois vient en tout cas d’établir ses nouveaux meilleurs standards à la passe et aux points. Après avoir distribué 6 passes décisives dans une défaite contre le champion en titre les Boston Celtics, l’ailier a marqué 23 points dans un autre revers contre les Cleveland Cavaliers.

La confiance des Wizards envers Bilal Coulibaly

Bénéficiaire du plus gros temps de jeu des Washington Wizards cette nuit (35 minutes), Bilal Coulibaly (2,03 m, 20 ans) a ainsi pu inscrire ses 23 points à un bon pourcentage aux tirs (9/16 dont 4/9 à 3-points), tout en prenant 6 rebonds. Très souvent dans un rôle de finisseur derrière l’arc, le Français a également marqué sur jeu rapide ou en s’engouffrant dans les intervalles de drive. Le natif de Saint-Cloud a notamment eu une jolie série en début de 4e quart-temps, enchaînant rapidement 8 points. Après n’avoir tenté que deux tirs contre Boston en ouverture (malgré un 6/8 aux lancers francs), Bilal Coulibaly s’est donc lâché pour le 2e match de la saison : « Le coach me fait confiance, mes coéquipiers aussi, c’est pourquoi j’ai beaucoup plus le ballon en main, ce que je n’avais pas la saison dernière », explique-t-il.

Titulaire pour la 2e fois, Alexandre Sarr (2,16 m, 19 ans) a été plus à son aise que pour ses grands débuts (12 points à 4/10 aux tirs 6 rebonds, 1 passe décisive, 2 contres et 1 interception en 25 minutes de jeu), en trouvant la mire à longue distance notamment (2/6 à 3-points). Diablement précis en présaison, l’ancien Chalonnais Kyshawn George (2,00 m, 20 ans) a cette fois complètement dévissé (0/7 aux tirs), mais a délivré 4 passes décisives et réalisé 4 contres !

Premières minutes pour Tidjane Salaün, le meilleur +/- pour Rudy Gobert

Après être passé à côté de leur premier derby texan, Victor Wembanyama (2,24 m, 20 ans) et les San Antonio Spurs ont réglé la mire dans leur seconde confrontation régionale d’affilée. Les Éperons ont longtemps dominé les Houston Rockets (109-106), même si ces derniers ont effectué une grosse tentative de retour dans le dernier quart-temps (37-22). Avec 29 points à 10/17 aux tirs dont 2/5 à 3-points, 7 rebonds, 3 contres et 3 ballons perdus en 30 minutes de jeu, Wemby a posé l’un de ses premiers gros matchs de la saison.

Victor Wembanyama's efficient night leads the @spurs to the win in their home opener! 👽 29 PTS

👽 10-17 FGM

👽 7 REB

👽 3 BLK pic.twitter.com/Oh4UawYHhT — NBA (@NBA) October 27, 2024

Également défaits en ouverture chez les Los Angeles Lakers, les Timberwolves de Rudy Gobert (2,16 m, 32 ans) ont également réagi sur leur parquet contre les Toronto Raptors (112-101). L’international français a été d’une extrême efficacité avec 15 points à 6/8 aux tirs, 13 rebonds dont 3 offensifs, 4 contres, 1 interception et 1 ballon perdu pour 30 d’évaluation. Plus gros temps de jeu de son équipe avec Anthony Edwards (39 minutes), le natif de Saint-Quentin a terminé avec le meilleur +/- (+20).

Non entré en jeu à la surprise générale lors du premier match, Tidjane Salaün (2,05 m, 19 ans) a cette fois pu voir le parquet avec les Charlotte Hornets. Dans une défaite contre le Miami Heat (106-114), l’ancien Choletais a eu droit à 8 minutes de jeu, durant lesquelles il a pu prendre un tir à 3-points, perdre un ballon et réaliser une interception. Moussa Diabaté (2,08 m, 22 ans) a également pu avoir le même temps de jeu, qu’il a su faire fructifier avec 5 points à 2/2 aux tirs et 2 rebonds.