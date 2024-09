L’ADA Blois garde son invincibilité au profit d’Aix-Maurienne

La 3e journée de Pro B allait forcément ne laisser que quatre équipes encore invaincues. Après Roanne, l’Élan Béarnais et Boulazac, c’est Blois qui vient compléter le quatuor de tête à trois victoires et 0 défaites, après avoir triomphé d’Aix-Maurienne (97-82) ce samedi 28 septembre.

𝗩𝗜𝗖𝗧𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗜𝗥𝗘 ! 😍 L'ADA remporte le choc de cette 3ème journée de @PROB_officiel et conserve son invincibilité devant 2509 supporters blésois au niveau de l'équipe ! 💚 Merci pour votre énergie ! 🙏 📸 @ngtuan#ADABlois #ProB pic.twitter.com/uSCzpOh4QZ — 🐝 ADA Blois Basket 41 🐝 (@ADABloisBasket) September 28, 2024

Après avoir triomphé de Denain et Vichy en Pro B, puis s’être qualifié en 1/32e de finale de la Coupe de France contre Vitré, l’ADA Blois est donc parvenue à enchaîner contre Aix-Maurienne. C’est dans le 2e quart-temps notamment que les Blésois ont construit le succès, infligeant un 34-16 sur cette période, pour compter déjà 20 points d’avance à la pause (55-35). Malgré une petite réaction des Savoyards au retour des vestiaires, l’équipe de David Morabito était intouchable avec une adresse extérieure exceptionnelle au Jeu de Paume (12/19 à 3-points). Jacques Alingué (17 points et 6 rebonds) et Timothé Vergiat (20 points dont 4/5 à 3-points) ont été les leaders blésois de la soirée.

L’ADA Blois va pouvoir conserver son invincibilité pendant une bonne semaine, en attendant la réception de Nantes vendredi 4 octobre. De son côté, Aix-Maurienne enchaînera plus rapidement, dès ce mardi 1er octobre contre Fos-sur-Mer.