Blois officialise la signature de Jacques Alingué, « une priorité » de David Morabito

L’ADA Blois a officialisé la signature de Jacques Alingue (2,01 m, 36 ans), sans indiquer la durée de son contrat. Ce féroce défenseur a opté pour l’offre du futur pensionnaire de Pro B, plutôt que de prolonger à Dijon qui lui proposait un salaire inférieur.

Leader dans l’âme, l’ancienne figure de proue de Souffelweyersheim va pouvoir apporter son expérience à un groupe pour le moment très jeune. Après Talis Soulhac, Timothé Vergiat, Maxime Sconard, Thomas Hieu-Courtois et Halvine Dzellat-Diakeno, il est le sixième joueur formé localement de l’effectif 2024-2025.

« Jacques était pour moi une priorité, je suis très heureux qu’il ait choisi de nous rejoindre, a commenté son futur coach David Morabito. Son professionnalisme et sa culture de la gagne ne sont plus à démontrer. Ses qualités de défenseur/stoppeur/rebondeur et sa très grande qualité de passe seront un vrai plus dans notre jeu. »