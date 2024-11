Blois peut dire merci à la fin de match absurde de Champagne Basket, l’ALM Évreux se donne de l’air

L’ADA Blois n’est pas passée très loin de sa 2e défaite de la saison chez Champagne Basket. Et au vue du scénario de la rencontre, le club du Loir-et-Cher aurait même dû s’incliner à Coubertin. Mais le leader a bénéficié de la clémence, ou plutôt des énormes bévues champenoises du soir.

Money-time à revoir pour Champagne Basket

Déjà lorsque Blois était à -6 à 1’30 de la fin du temps réglementaire, une faute antisportive a été commise par Champagne Basket et a permis à l’ADA d’arracher une prolongation. Dans cette dernière, alors que les joueurs de Vincent Dumestre avaient récupéré le ballon à +1 et quelques secondes à jouer, son meneur Javon Masters a commis une perte de balle irréparable. Le meneur blésois Siyani Chambers (18 points et 6 passes décisives) ne s’est pas fait prier pour convertir cette offrande d’un floater, synonyme de panier de la gagne (89-90) après le raté d’un Domnick Bridgewater croqueur (8 points à 2/11 à 3-points). Sauvé par Timothé Vergiat à Fos-sur-Mer, l’ADA Blois peut cette fois dire un grand merci à son adversaire, Champagne Basket, pour ce succès.

𝗦𝗶𝘆𝗮𝗪𝗜𝗡 𝗖𝗵𝗮𝗺𝗯𝗲𝗿𝘀 ! ✅ 17 secondes à jouer, l'ADA est menée 89/88 dans la prolongation et la balle est dans les mains de Champagne Basket 👀@SChambers4 ✊ #ADABlois #ProB pic.twitter.com/44V56MGHe8 — 🐝 ADA Blois Basket 41 🐝 (@ADABloisBasket) November 5, 2024

Une victoire important pour l’ADA Blois puisque les concurrents n’ont pas faibli derrière. Dans le derby du Sud, Antibes (2e) a pris le meilleur sur son voisin Hyères-Toulon (64-76). Les Sharks ont notamment pu compter sur le 2e match de la saison à plus de 10 points de Shekinah Munanga (15 points en 17 minutes de jeu), qui semble monter en puissance après sa blessure aux ligaments croisés. Pour la Chorale de Roanne (3e), c’est son meneur Terrell Gomez qui a encore fait parler son tir extérieur, lui qui possède l’un des meilleurs pourcentages de la division à 3-points (53% sur plus de 6 tentatives par match). Avec ses 20 points dont 6/9 à longue distance, il a été l’un des grands artisans de la victoire contre Poitiers (101-82).

L’Alliance Sport Alsace et Fos Provence brisent leur mauvaise série

Dans la course au maintien, l’ALM Évreux se donne en décrochant une 2e victoire consécutive, face à un concurrent direct qui plus est, Chartres (87-99). Malgré un nouveau bon match de la paire Washington – Edogi (18 points chacun), le CCMB a rompu face à la belle adresse ébroïcienne, notamment celle de son meneur E.J. Day (27 points à 9/19 aux tirs). L’Amicale laïque de la Madeleine rejoint ainsi Rouen à 3 victoires. Car l’Alliance Sport Alsace, comme Fos Provence, est parvenu en Normandie à mettre fin à une série de trois défaites consécutives. L’intérieur Carl Ponsar (20 points et 9 rebonds), avec les précieuses aides de Bogues, Beyhurst et Gomis, ont permis à l’ASA de revenir et de s’imposer contre le RMB. Pour enrayer sa mauvaise série, les BYers ont eux résisté au retour de Denain. Menés de 13 points dans le dernier quart-temps, les Nordistes ont échoué à une seule possession de Fos Provence après un dernier raté de Neftali Difuidi (12 points).

Aix-Maurienne et Caen continuent de surprendre

Dans le reste des rencontres, l’Élan Béarnais a rechuté à la maison face à Caen (76-85). Après avoir mis fin à une série de 5 défaites d’affilées en l’emportant contre Roanne lors de la dernière journée, le club palois n’a pas réussi à enchaîner contre le CBC, qui engrange lui une 4e victoire consécutive « Gagner à Pau, c’est une grosse performance, appuyait le coach caennais Stéphane Eberlin auprès de Ouest-France. On savait qu’il fallait faire un match plein, en étant rigoureux et calmes en attaque. » Enfin, Aix-Maurienne s’est imposé chez la JA Vichy grâce notamment à un gros 3e quart-temps (8-24). Ainsi, l’AMSB et Caen sont respectivement 5e et 7e.