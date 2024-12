Boban Marjanovic va déjà quitter le Fenerbahce

Un passage éclair pour Boban Marjanovic (2,24 m, 36 ans) au Fenerbahçe. Recruté en septembre dernier pour apporter son expérience et sa présence physique sous le panier, le pivot serbe a été libéré de son contrat ce lundi. Le club stambouliote a activé une clause permettant de mettre un terme à leur collaboration, quatre mois seulement après son arrivée.

Cette saison, l’ancien joueur NBA a participé à sept matches de la ligue turque, où il affichait des moyennes respectables de 10,1 points et 4,9 rebonds par match. En revanche, son rendement en EuroLeague, avec seulement 4 points et 3,5 rebonds de moyenne en six rencontres, a déçu. Son rôle limité n’a pas permis au géant serbe de s’imposer comme un élément clé du Fenerbahçe, pourtant bien placé dans les deux compétitions : leader du championnat turc et cinquième d’EuroLeague (10 victoires, 6 défaites).

Le départ de Marjanovic met un terme à une aventure européenne qu’il avait choisie pour relancer sa carrière après neuf saisons en NBA (2015-2024). Aux États-Unis, bien que populaire auprès des fans pour sa personnalité et sa stature imposante, il n’a jamais réussi à s’imposer comme un joueur majeur. Avant son départ outre-Atlantique, il avait marqué de son empreinte l’EuroLeague en terminant dans le meilleur cinq de la saison 2014-2015.

Pour le Fenerbahçe, l’idée est de garnir la rotation pour épauler Khem Birch, Nicolo Melli et Sertan Sanli. Quant à Marjanovic, il reste à voir si ce départ précipité signera la fin de sa carrière ou s’il trouvera un nouveau défi dans les mois à venir. Son dernier match toutes compétitions confondue remonte au 14 décembre dernier contre Tofas Bursa en championnat Bursa, où il avait fini à 4 points et 3 rebonds en 9 minutes.