Bourg : Retour imminent pour Bodian Massa, « impatient de reprendre après un coup de massue »

Betclic ÉLITE - Absent depuis le début de saison, Bodian Massa devrait signer son retour en ces premiers jours de décembre. Victime d'une fracture de fatigue au pied, le pivot de la JL Bourg a traversé la première blessure sérieuse de sa carrière.

Ce ne sera vraisemblablement pas ce samedi soir au Mans mais le retour de Bodian Massa (2,08 m, 26 ans) sur les parquets est désormais imminent. Victime d’une fracture de fatigue au pied début septembre, le pivot de la JL Bourg devait observer six semaines de repos, sans se faire opérer, mais est finalement passé sur le billard. Ce qui a poussé les délais à trois mois d’absence. « On est dans les temps », assure-t-il. « Cela n’a pas été évident à vivre car je venais d’arriver. Les premiers matchs amicaux se passaient bien (7,8 points et 6,8 rebonds en 4 rencontres, ndlr) et ça a été un coup de massue. Ce n’était pas une blessure traumatique : j’avais juste un peu mal et on a fait une radio de contrôle pour voir ce qu’il y avait. »

La première grosse blessure de sa carrière

Or, il y avait un verdict en forme de « coup d’arrêt assez sec ». Après s’être résolu à une intervention chirurgicale, le Marseillais a dû rester dix jours sans bouger chez lui, avant d’entamer sa rééducation, notamment effectuée sous la houlette de Fabrice Serrano. « Je savais que ça allait prendre un bout de temps. Au début, ça a été dur mentalement. Surtout le fait de ne pas faire partie de cette fête : l’impression de ne pas être trop impliqué quand on gagne ou frustré de ne pas pouvoir aider l’équipe quand on perd. Il y avait des personnes qui étaient là pour moi mais j’étais à l’écart du groupe. On n’avait pas les mêmes horaires pour bosser, j’étais un peu seul de mon côté. Puis ça s’est amélioré et j’ai pu réintégré l’effectif au fur et à mesure. Maintenant, je suis impatient de reprendre et ça arrive très bientôt. Je ne me fais pas de souci car je pense avoir assez bien bossé. »

En même temps qu’un nouveau club, l’ancien pivot de la SIG Strasbourg a également découvert une autre facette du métier de basketteur : celle de la vie de joueur blessé. Jusque-là, dans sa carrière professionnelle, Bodian Massa n’avait raté que trois petits matchs, à l’époque de la Pro B en février 2021 avec Fos-Provence, la faute à une entorse de la cheville droite contractée à Denain. Mais en cinq saisons complètes, c’était tout. Là, en l’espace de trois mois, il en a manqué 22 ! « Ça m’a permis de me concentrer sur d’autres choses », glisse-t-il. « J’ai fait de la musculation et j’ai pris du recul sur le basket. Dans tout mal, il y a un bien : ça m’a permis d’adopter un esprit plus analytique en voyant comment je pourrais m’intégrer dans cette équipe, où sont les zones préférentielles de chaque joueur, etc. Voir jouer son équipe de l’extérieur, c’est totalement différent. »

« On peut être le poil à gratter »

En trois mois sur la touche, Bodian Massa a surtout pu observer une équipe qui tourne bien et pourra réintégrer un collectif bien dans ses objectifs, quelque soit le résultat de ce samedi au Mans. En Betclic ÉLITE, la JL Bourg est une candidate sérieuse au Top 4 et a viré à la 2e place de son groupe d’EuroCup au terme de la phase aller, soit dans les temps de passage pour une qualification en quart de finale. « On réalise un bon début de saison », acquiesce l’international français au parcours atypique, qui va venir épauler Kevin Kokila et Godwin Omenaka au poste 5.« On a un bon effectif avec de bonnes personnes qui ont envie de se battre les unes pour les autres. Ça promet pour la suite, on a plein de potentiel, on peut être le poil à gratter. J’étais heureux de voir que les autres joueurs ont fait le travail sans moi. Personne n’est indispensable et ce sont les équipes comme cela qui peuvent rêver de grandes choses. Ça veut dire qu’on a un réel collectif. » Mais à douze, ce sera tout de même mieux qu’à onze !