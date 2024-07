Bol Bol forfait pour les Jeux de Paris 2024

Absent lors de la dernière Coupe du Monde pour se concentrer sur sa carrière et sa première saison aux Phoenix Suns, Bol Bol a cette fois décliné sa participation aux jeux de Paris pour « raisons personnelles ». C’est ce qu’a fait savoir Ajou Deng, assistant coach de l’équipe nationale et frère ainé de l’actuel président de la Fédération de Basket du Soudan du Sud, Luol Deng, à ESPN.

Attendu comme un élément clé du Soudan du Sud, le fils de Manute Bol aurait changé la dimension de l’unique représentant du continent africain aux Jeux. Le Soudan du Sud affrontera Porto-Rico, la Serbie et les Etats-Unis dans la poule C. La sélection était déjà amputée de son pivot Jo Lual-Acuil, MVP de la Basketball African League (BAL) cette saison et engagé en Summer League cet été sous le maillot des Kings.

17e de la Coupe du monde 2023 en finissant meilleure nation africaine, la sélection du Soudan du Sud, pourra en revanche s’appuyer sur l’ancien NBAer Carlik Jones, l’ex-Laker Wenyen Gabriel ou encore Nuni Omot, MVP de la BAL en 2023 et aperçu l’espace de 4 matchs sous les couleurs de Roanne la saison dernière. Vainqueur aux forceps jeudi face à la Grande-Bretagne (84-81), le Soudan du Sud aura fort à faire aux Jeux de Paris dans une compétition particulièrement relevée.