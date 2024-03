Boris Diaw, sur le tirage au sort des JO : « Ce ne sera pas si simple que ça »

Boris, Tony Estanguet disait qu’il avait l’impression que l’équipe de France s’en sortait plutôt bien sur ce tirage au sort des Jeux Olympiques. Est-ce votre sentiment aussi ?

Si l’on s’en sort plutôt bien… ? (il sourit jaune) Après, c’est un tirage hein ! On va jouer avec des équipes qui sont fortes, il y aura des matchs difficiles. Il n’y a aucun groupe facile. Ce ne sera pas simple quoiqu’il arrive. On tombe quand même avec l’Allemagne, championne du monde en titre. On aura le temps de les voir en préparation (à Cologne et Montpellier, ndlr) puis on les jouera en dernier dans le groupe. Ce ne sera pas si simple que ça….

Mais on a l’impression que ça aurait pu être pire quand même.

En fonction du tirage, c’est sûr. On aurait pu avoir d’autres équipes. Il faudra voir quelle nation sortira du TQO. C’est difficile de se prononcer maintenant car on ne sait pas qui sortira vainqueur à Riga. Mais après oui, ça peut toujours être pire.

Quelle est votre vision des deux adversaires que l’on connait déjà, l’Allemagne et le Japon ?

L’Allemagne, on a vu cet été… Ils ont terminé champions du monde. C’est une équipe qui joue très bien, qui arrive vraiment à l’apogée de son jeu, avec un basket très scolaire. De l’autre côté, il y a le Japon, une équipe très surprenante. On peut en témoigner car je me souviens qu’ils nous ont battu en préparation des Jeux Olympiques 2021. C’est une équipe atypique, jamais facile à jouer.

« Le dossier Heurtel ? Rien n’a changé »

Quid du TQO de Riga, dont la Lettonie, bourreau des Bleus en 2023 à Jakarta, sera forcément favorite ?

C’est sûr que la Lettonie a une petite longueur d’avance sur ce TQO. Ils vont jouer à la maison, c’est une équipe qui marche beaucoup à l’euphorie. C’est clair qu’après avoir perdu l’an dernier contre eux à la Coupe du Monde, on connait vraiment la valeur de cette équipe et ce qu’ils sont capables de faire. En plus, ils vont récupérer Kristaps Porzingis, qui est quand même un joueur majeur, blessé lors du Mondial. Si c’est bien eux qui se qualifient, ce ne sera pas un match simple non plus.

Carmelo Anthony évoquait l’avantage du terrain pour l’équipe de France. Sera-ce vraiment le cas, ou est-ce que ça peut inhiber au contraire ?

C’est souvent les deux… C’est ce qu’on voit sur les compétitions à la maison. À la fois, on est poussé par le public, transcendé de jouer dans son pays mais ça rajoute forcément une pression supplémentaire en parallèle. Il faudra bien la gérer.

Si la blessure de Bilal Coulibaly est la tuile du moment, le retour sur les parquets d’Evan Fournier, à Detroit, est a contrario forcément une bonne nouvelle pour l’équipe de France ?

Ouais, ouais, c’est sûr ! C’est mieux qu’il joue plutôt qu’il ne joue pas.

Était-ce une condition pour espérer faire partie de la sélection cet été ?

Non, il n’y a pas de condition.

À part ne pas jouer en Russie… Est-ce que le dossier Thomas Heurtel a évolué ?

Il n’y a rien qui a changé.

Propos recueillis à Mies,