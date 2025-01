Boulazac conclut la phase aller en tête, Roanne étouffe Fos Provence

Si Boulazac et Blois étaient qualifiés pour la Leaders Cup Pro B avant même de se jouer ce samedi 11 janvier, l’enjeu était de savoir si les deux équipes allaient se retrouver confronter dans le dernier carré de l’événement. Et aussi, accessoirement, soit de terminer la phase aller en tête pour Boulazac, soit de revenir du BBD pour l’ADA.

Un avant-goût de Leaders Cup entre Boulazac et Blois

Et la victoire de Boulazac au devant de Blois, sur le score de 87 à 73, vient valider les deux premières possibilités citées. Profitant d’un démarrage poussif des Blésois, l’équipe périgourdine a ainsi pu contrôler son avantage tout au long de la partie, l’accentuant jusqu’à +16 dans le dernier quart-temps (77-61, 31′).

Dans le sillage d’Ousman Krubally (15 points et 9 rebonds), le BBD a dominé Blois à l’intérieur, profitant également de la maladresse des joueurs de David Morabito sur la ligne des lancers francs (17/28 contre 22/24 pour le BBD). « C’est une victoire d’équipe », et à l’usure, saluait Alexandre Ménard auprès de Sud-Ouest. « On a pu profiter de tous les joueurs, tous ont apporté leur écot. » Tandis que son homologue du Loir-et-Cher regrettait les vingt premières minutes des siens. Ces derniers pourront se racheter lors de la double confrontation à venir contre le même adversaire, d’ici une dizaine de jours pour les demi-finales de la Leaders Cup Pro B.

Victoire sans trembler pour @BoulazacBasketD qui regagne sa place de leader en #PROB 🔝 pic.twitter.com/QxW3g9LvUB — PROB (@PROB_officiel) January 11, 2025

Roanne sait aussi défendre

Une compétition que retrouvera également Roanne (contre Orléans), sur le podium au terme de la phase aller après sa victoire contre Fos Provence (78-73).

Malgré le meilleur match de la récente recrue fosséenne Brandon Young (22 points à 9/11 aux tirs) et le retour de Mathieu Wojciechowski (5 points et 3 passes décisives en 22 minutes), la Chorale a tenu la baraque… défensivement sur cette partie. Troisième meilleure attaque du championnat (88,6 points par match), l’équipe ligérienne a montré qu’elle pouvait également briller dans sa propre moitié de terrain, à l’image du match très complet de Maxime Roos (14 points à 5/7, 6 rebonds, 2 contres et 2 interceptions pour 21 d’évaluation).