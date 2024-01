Boulazac travaille sur la prolongation de Temidayo Yussuf

Arrivé à Boulazac début novembre, prolongé une première fois lors de la trêve hivernale, Temidayo Yussuf (2,01 m, 27 ans) arrive en fin de contrat le 26 janvier avec le BBD. Et même si Babacar Mbye a rejoué mardi après trois mois d’absence, si Louis Cassier est attendu sous peu, le club périgourdin aimerait prolonger son pivot américain.

« Il est très apprécié du groupe, fait du gros boulot pour nous », explique l’entraîneur Alexandre Ménard à Sud Ouest. « On essaie de voir s’il y a une possibilité mais ce n’est pas évident du tout. » Pour cause, l’ancien intérieur d’Antibes est courtisé, en France et à l’étranger. Très discret statistiquement (5,5 points à 51% et 4 rebonds), il a toutefois rapidement pris une importance majeure dans le collectif boulazacois. À tel point que le BBD affiche un bilan de 10 victoires et 1 défaite avec lui, contre 2 victoires et 3 défaites sans.